بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني

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بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو زبدة فلاحي من الممكن أن تقومي بالتحضير لكمية الزبد التي تحتاجينها وطوال شهر رمضان في لإعداد لوصفاتك من المخبوزات أو الحلويات وأنواع أكبات الحلو والحادق من خلال أن تقومي بعمل الزبد الطبيعي الفلاحي في البيت، والمكونات تتوفر في كل بيت إذا لن يكون هناك أي سبب للاعتماد على أنواع الزبد النباتي فمن الممكن أن تقومي بعمل أفضل نوع من أنواع الدهون، وفيما يلي نقدم لك أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تستخدم لعمل الزبد الفلاحي والطريقة التي تيسر من التحضير السريع للوصفة.
بكيلو حليب أعملي ٢ كيلو زبدة فلاحي
مكون الحليب بمقدار اللتر أو الكيلو الواحد من الممكن أن تقومي عن طريق استعماله بتحضير ٢ كيلو زبدة فلاحي طبيعي خالي من أي نوع من الأحماض الدهنية عالية الهدرجة، ومن خلال ما يأتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي يتم مزجها مع بعضها البعض لعمل أفضل نوع من أنواع الدهون الطبيعية المحتوية على الفيتامينات والتي لا تتواجد فيها أي نسبة دهون مهدرجة.
مكونات لعمل الزبد الفلاحي
الزبد الفلاحي من بين أهم المكونات الدهنية والتي يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم لعمل أنواع الوصفات من الحلويات أو الفطائر، يمكنك التحضير للمكونات القادمة:
- كيلو من مكون الحليب عالي الدهن.
- رشة من الملح.
- زجاجتان فارغتان.
- مكعبات من الثلج.
- وعاء ملائم.
- قطعة مناسبة من الشاش.
طريقة عمل الزبد الفلاحي
من الممكن أن تقومي بعمل الزبد الفلاحي من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بإحضار الحليب المتوفر لديك ووضعه في الزجاجتين، وإحكام الغلق لجيد لهما.
- يترك الحليب مدة كافية في حرارة المطبخ العادية، وهذا حتى نجد أن الحليب قد قطع تماما وأبح محتوي عل كتل من الحليب أو بروتين الحليب.
- ستجدي أيضا انفصال سوائل الحليب، عليك بعدها الرج الجيد ونقل الحليب إل الوعاء الملائم.
- ضعي مكعبات الثلج ثم قومي بالتقليب للحليب المتجبن ومن ثم يزيد افصال الدهون عن السوائل وقومي بالتصفية للزبد بالشاش، ومن ثم يمكنك حفظه بعلبة مناسبة.
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