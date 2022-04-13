بسرعة الصاروخ لفي ورق العنب والكرنب بالمشبك أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالمشبك من الطرق المتميزة والتي من الممكن أن يكون هناك لجوء سريع لها بهدف التخلص سريعا من الخطوة الخاصة باللف للورق فيمكنك الاستعانة بالخطوات الآتي ذكرها في تلك الفقرات القادمة للحصول على المحشي من الخضار الورقي بسرعة الصاروخ وتحضير كمية كبيرة منه وفي خلال أقل وقت ممكن، وفيما يأتي سنقدم لك المكونات التي ستساعد في التحضير لوصفة المحشي، وكيفية لحصول على المحشي ملفوف جاهز وفي أقل وقت ويكون الحجم متقارب مما ييسر من التسوية ويجعل مدتها أقل.
لف ورق العنب والكرنب بالمشبك
لف ورق العنب والكرنب باستعمال المشبك من الخطوات المتميزة والتي من الممكن أن تقومي بها لعمل أفضل وجبة من الوجبات الشعبية والتي يكثر طلبها من ربة البيت، ومن الممكن أن تقوم كل ربات البيوت بالاعتماد على تلك الطريقة المتميزة لكي تنجز في عمل كمية المحاشي في وقت قصير ومن دون أن تحتاج لأي أدوات صعبة التوفر فقط استعملي المشبك للحصول على ورق العنب ملفوف بنفس الحجم وكذلك أصابع من ورق الكرنب وفيما يلي خطوات الطريقة بالتفصيل فيما يلي من فقرانا القادمة.
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمشبك
يمكنك اللف السريع لكمية ورق العنب والكرنب المتوفرة لديك وباستعمال المشبك فقط وعليك أن تتبعي تلك الخطوات القادمة للتحضيرات قبل التجهيز للمحشي بتلك الطريقة السريعة المتميزة.
- الخطوة الأولى تكون من خلال إعداد كمية الورق بالسلق لسريع لها بالماء والكمون، ولا بد من التصفية التامة للورق ثم البدء في التقطيع له لقطع متساوية تعطي نفس حجم الأصابع.
- في بولة مناسبة من الممكن البدء في الإعداد للحشوة وذلك من خلال وضع الأرز مع لشبت والبقدونس مع الصلصة والتوابل المفضلة ومن المهم أن تضيفي الزيت بمقدار ملعقتان مع التقليب الجيد لكل المقدار.
- بعد ذلك من الممكن أن تقومي بعمل فرد لكل الورق على فلانشة وبملعقة صغيرة يتم التوزيع للحشو على الورق.
- اللف يكون باستعمال المشبك ومن ثم تنتهي كل الكمية التي تتوفر لديك من الورق وتكون بذلك الوصفة جاهزة على التسوية.
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