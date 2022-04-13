ملعقة سحرية ضعيها على اللحمة لتسويتها بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة

مكون جهمني لتسوية اللحوم والكوارع من الممكن أن تعتمدي عليه فيساعد بشكل كبير في التسوية السريعة والمثالية لأي نوعية من اللحم قد تكون مستهلكة لوقت طويل في التسوية، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة سنقوم بتوضيح أهم المعلومات عن مكونات لا بد وأن تدخل في التسوية للحم، وتعطي أفضل نكهة للحم، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عن خطوات الطهي لأي نوع من أنواع اللحم التي تتوفر لديك والتسوية لن تكون خلال وقت طويل بفضل المكون الآتي.

مكون جهمني لتسوية اللحوم والكوارع

لتسوية اللحوم والكوارع من الممكن الاعتماد على تلك الكمية البسيطة من مكون يعمل على إضعاف لنسيج الخاص باللحم، وتعتب تلك الطريقة الآتية هي الأفضل لتسوية اللحم، ومن أهم تلك الإضافات وضع مكون السكر أثناء التسوية للحم، فهذا ما يعمل بشكل كبير على استجابة اللحم سريع لقوة البخار وقوة الحرارة للتسوية المثلى لأي نوع لحم وللكوارع.

أهم المكونات لطريقة مثالية لتسوية اللحم

من الممكن أن تعتمدي على المكونات الآتية من أجل التسوية الأفضل للحم والمكونات تكون كما يلي:

اللحم المطلوب تسويته.

بصل وجزر وكرفس.

كرات وورق لورا.

بصل وطماطم.

ملح وفلفل أبيض.

توابل اللحم.

ملعقة من السكر.

ماء مغلي.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الحبهان والمستكة.

طريقة التحضير