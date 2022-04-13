نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية ضعيها على اللحمة لتسويتها بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي
مكون جهمني لتسوية اللحوم والكوارع من الممكن أن تعتمدي عليه فيساعد بشكل كبير في التسوية السريعة والمثالية لأي نوعية من اللحم قد تكون مستهلكة لوقت طويل في التسوية، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة سنقوم بتوضيح أهم المعلومات عن مكونات لا بد وأن تدخل في التسوية للحم، وتعطي أفضل نكهة للحم، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عن خطوات الطهي لأي نوع من أنواع اللحم التي تتوفر لديك والتسوية لن تكون خلال وقت طويل بفضل المكون الآتي.
مكون جهمني لتسوية اللحوم والكوارع
لتسوية اللحوم والكوارع من الممكن الاعتماد على تلك الكمية البسيطة من مكون يعمل على إضعاف لنسيج الخاص باللحم، وتعتب تلك الطريقة الآتية هي الأفضل لتسوية اللحم، ومن أهم تلك الإضافات وضع مكون السكر أثناء التسوية للحم، فهذا ما يعمل بشكل كبير على استجابة اللحم سريع لقوة البخار وقوة الحرارة للتسوية المثلى لأي نوع لحم وللكوارع.
أهم المكونات لطريقة مثالية لتسوية اللحم
من الممكن أن تعتمدي على المكونات الآتية من أجل التسوية الأفضل للحم والمكونات تكون كما يلي:
- اللحم المطلوب تسويته.
- بصل وجزر وكرفس.
- كرات وورق لورا.
- بصل وطماطم.
- ملح وفلفل أبيض.
- توابل اللحم.
- ملعقة من السكر.
- ماء مغلي.
- ملعقة من الزيت.
- ملعقة من الحبهان والمستكة.
طريقة التحضير
- من الممكن أن تقومي بالتحضير للحم من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الآتي من تلك الخطوات القادمة:
- من الممكن أن تستخدمي قدر ملائم وبه كمية ملائمة من الزيت.
- يتم وضع الحبهان مع المستكة تشويح شرائح اللحم المطلوب تسويتها دقيقتين.
- ضع الماء المغلي مع اللحم.
- اتركي المكونات تغلي لخمس دقائق ثم أضيفي الملح.
- ضعي كمية ملائمة من السكر حالي ملعقة واحدة من السكر صغيرة.
- المزيج يترك للغليان مع البصل واللورا وثمرة الطماطم مع إضافة البصل والكرات
- لا تضيفي الملح إلا بعد أن تتأكدي تماما من التسوية للحم وبعدها قومي بإضافة الملح بالكمية التي تريدي.
- التسوية بتلك الطريقة تعد هي الأسرع والأفضل لتسوية اللحم من أي نوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة سحرية ضعيها على اللحمة لتسويتها بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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