وصفة قشور البصل لعلاج شيب الشعر في ساعة ومنع ظهوره بديل للصبغة، كثير ممن يمتلكون شعر أبيض يبحثون عن طرق تساعدهم في التخلص منه والتمتع بلون الشعر الطبيعي، حيث نجد أن ظهور الشعر له عوامل كثيرة منها وراثي أو مرضى، ويفضلون أيضاً استخدام مكونات ووصفات طبيعية للحفاظ على لون الشعر الطبيعي دون تغيير، والحصول على تغذية الشعر بشكل طبيعي، ومن ضمن المواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر والتخلص من الشيب هي قشور البصل بعد غليها.

فوائد قشور البصل للشعر

تساعد علي حماية الشعر من الشيب المبكر لاحتوائه علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

لاحتوائه علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة. يعمل علي تغذية بصيلات الشعر ومنحه النعومة واللمعان خاصةً عند الاستخدام المنتظم.

يقوم بمحاربة الالتهابات والقشرة لاحتوائه علي خصائص مضادة للبكتيريا والتي تتسبب في تساقط الشعر.

وصفة قشور البصل لعلاج شيب الشعر

يستخدم البصل وبخاصة قشوره في كثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بحل مشكلة ظهور الشيب والشعر الأبيض في الشعر،

ويتم استخدامه في تلك الوصفة كما يلي:

مكونات الوصفة

كمية مناسبة من قشور البصل.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة قشور البصل لعلاج شيب الشعر والشعر الأبيض وكيفية الاستخدام

نبدأ بتقشير حبات البصل الأحمر وكذلك الأبيض، ونحتفظ بقشرهما في وعاء مناسب. بعد ذلك يتم تحديد لون الشعر المراد الحصول عليه فإذا كان اللون المرغوب هو ذهبي فاتح فيجب استخدام مقدار ٥٠ جرام من قشور البصل على لترين ماء، وكلما كانت كمية قشر البصل كبيرة كلما كانت الصبغة تعطي لون بني قوي لأن اللون يعتمد بشكل أساسي على مدى تركيز قشور البصل وكمية الماء المستخدمة. ثم نترك قشور البصل حتى تغلي في الماء لمدة ساعة إلا ربع، وبعدها نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد جانباً. نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة أو طبقات من الشاش لضمان الحصول على منقوع قشور البصل خالية من أي شوائب. بعد ذلك نضيف ملعقتين كبيرتين جليسرين لمنقوع قشور البصل حتى يثبت على الشعر لفترة أطول.