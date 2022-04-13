احذري فورا.. أخطاء مدمرة تفعلها جميع الأمهات عند طهي المكرونة تجنبيها قبل فوات الأوان

أخطاء مدمرة عند طهي المكرونة تجعلها بلا مذاق أو طعم نتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن المكونات التي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإضافتها للمكرونة خلال المرحلة الخاصة بالسلق وتكون مؤثرة بالسلب على مذاقها وطعمها، ومن خلال الاستعانة بتلك المكونات تكون المكرونة بطعم غير جيد لذا ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم الأخطاء التي يجب أن نتفاداها تماما أثناء الطهي للمكرونة وفيما يلي نقدم لك أهم النصائح أيضا أثناء الطهي للمكرونة.

أخطاء مدمرة عند طهي المكرونة تجعلها بلا مذاق أو طعم

أخطاء مدمرة عند طهي المكرونة وهو ما يجعل مذاقها على غير المستوى المطلوب، ومن خلال الاستعانة بمكون الزيت، فهو الخطأ الشائع لدى كل ربات البيوت أو أغلبهن أنهن تقمن بإضافة الزيت أثناء الخطوة الخاصة بالسلق للمكرونة، وهي من الأخطاء التي تجل المكرونة بطعم غير مناسب فضلا عن كونه من المكونات التي تعمل على التقليل من النكهة المطلوبة للمكرونة بعد استكمال الوصفة، ومن المفضل عدم الإضافة للزيت إلا أثناء تحضير الصوص الخص بالمكرونة إن تطلب الأمر ذلك، ولكن بالنسبة لإضافته أثناء السلق فهو غير مستحب على الإطلاق فالماء المغلي كافي تماما لجعل المكرونة غير ملتصقة ببعضها.

إضافة الملح للمكرونة أثناء السلق

السلق للمكرونة من الممكن أن يتم من دون أن تضيفي الملح فلا حاجة نهائيا إلى استعماله خلال تلك المرحلة المبدئية لتسوية المكرونة حيث ان صوص المكرونة تكفي جدا نسبة الملح التي تتواجد فيه لكي تعطي المكرونة أطيب نكهة وأفضل طعم.

السلق المبالغ فيه للمكرونة

أحيانا تخطئ ربات البيوت أثناء لتحضير للمكرونة حيث تقمن بالسلق لها بشكل مفرط وهو ما يعمل على التقليل من النكهة الجيدة للمكرونة، ومن المفضل أن تقوم كل ربة بيت بالسلق للمكرونة فقط ما يعدل خمس دقائق بالماء المغلي ولا تزيدي من فترة السلق حيث أن ذلك يقلل من النكهة الأفضل لأي نوع مكرونة تقومي بطهيه.