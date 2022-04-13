مكون جبار لتنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض

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مكون جبار لتنظيف البط من الزفارة والريش من أهم ما يمكن أن يستعمل للتخلص تماما من أي تواجد للريش، وتعتبر تلك الطرق القادمة من بين أقوى الطرق المثالية والتي من خلالها سيكون من السهل على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتنظيف الجيد للبط وللدجاج من أي زفارة، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أقوى المكونات التي من الممكن أن تساعد بشكل كبير في تخليص البط وكل أنواع الدواجن من أي زفارة، وفيما يلي توضيح أيضا لطريقة التنظيف بكل مكون على حدى.
مكون جبار لتنظيف البط من الزفارة والريش
لتنظيف البط من الزفارة والريش من الممكن أن تستعملي مكون الملح، فمن المعروف أن ملح الطعام يعتبر من بين أقوى المكونات الطبيعية والتي يكون لها الدور الأبرز في تعقيم الأغذية والحفظ عليها من العطب كما وأن له أغراض تنظيفية بالأخص دوره في التعقيم والتنظيف لكل نوعيات الدواجن، ومن خلال ما يلي نوضح لك الخطوات الأساسية التي من خلالها سيكون من السهل على كل ربات البيوت أن تقمن بالتنظيف للدواجن وفي خلال أقل وقت ممكن، كما أن التنظيف يكون في خلال وقت وجيز.
خطوات لتنظيف البط من الزفارة والريش لاستعمال الملح
- قومي باستعمال الملح بمقدار نصف كوب.
- ضعي البطة أو الدجاجة بالوعاء الملائم.
- الغسل لجيد للبطة وتصفيتها.
- وضع الملح على الدجاج أو البط
- فرك جسم الدجاجة أو البطة باستعمال الملح.
- الملح ييسر من التخلص سريعا من أي ريش أو زفارة قد تكون موجودة على سطح الدواجن.
- الغسل الجيد للبطة ثم وضعها بمحلول النقع من الماء والملح والليمون.
طريقة لتنظيف البط من الزفارة والريش باستعمال الردة
الردة من الممكن أن تستعمل كما يلي للتخلص من أي ريش أو روائح غير مرغوبة بالبطة، وأهم خطوات التنظيف تكون كما يلي:
- الخطوة الأولى تكون بغسل البطة وتصفيتها.
- أحضري نصف الكوب من الردة.
- ضعي الردة على البطة أو الدجاجة.
- الفرك الجيد لجسم البطة باستعمال الردة للتخلص من أي رائحة غير مستحبة والقضاء تماما على الريش.
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