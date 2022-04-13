طريقة عمل بسكويت العيد بكافة النكهات بأقل التكاليف

عدد كبير من السيدات يبحثن عن طريقة عمل بسكويت العيد بكافة النكهات وبأقل التكاليف، بسكويت العيد هو أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي سوف يهل علينا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، فكل مناسبة لدي مجتمعتنا العربية لها ارتباط وثيق بالحلويات والطعام، فشهر رمضان مرتبط به إعداد الكنافة، والقطايف، والبسبوسة، ومن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر هي إعداد كحك العيد، والبيتيفور وبسكويت العيد الذي سوف نقدمه لكم اليوم، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل بسكويت العيد

المكونات

عدد 3 بيض.

نصف كيلو دقيق أو 2 كوب دقيق.

معلقة كبيرة نشادر.

معلقة صغيرة فانيليا بودر.

100 جرام سكر مطحون.

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، أو ربع كوب سمن سائل.

نصف كوب لبن.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

في البداية نحضر إناء عميق ونقوم بخفق الزبد والسكر مع بعضهم البعض عن طريق الخفاق العادي أو المضرب الكهربائي حتى تصبح الزبدة هشه جدا ويكون شكلها مثل الكريمة ثم نضع البيض واحدة تلو الأخري وبعد كل إضافة نستمر في الخفق الجيد، وبعد خفق البيض مع الزبد والسكر نضع الفانيليا.

ونحضر وعاء أخر نضع به اللبن ونضعه علي النار ونقوم بتدفئته جيدا، ثم نضع عليه النشادر، ونقوم بالتقليب الجيد، ثم نضفهم علي الخليط السابق والمكون من البيض والزبد والسكر.

الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة البيكنج بودر و الدقيق ورشة الملح إلى الخليط السابق ونستمر في الخفق بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب العادي حتي تصبح العجينة متماسكة ولينة إلى حد ما ثم نقوم بتعبئة الخليط في كيس الحلواني حتي نخرج منه شكل البسكويت المعتاد ونضع العجينة علي الصنية.

من جانب أخر من لدية ماكينة صنع البسكويت فيضع العجينة بداخل الماكينة ونخرج منها البسكويت ونضعه علي الصنية وسوف نوضح في السطور القادمة كيفية صناعة بسكويت البرتقال.

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال

المكونات

عدد 3 كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

كوب واحد من الزبد أو السمن.

رشه ملح.

كوب سكر مطحون ناعم.

بشر عدد 2 برتقالة، أو شراء روح البرتقال من عند العطار.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

عدد 2 بيض.

ربع معلقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بعمل نفس الخطوات السابق ذكرها، وهي نضع الزبد ثم السكر ثم نخفقهم جيدا ثم نضع البيض وقشر البرتقال ونستمر في عملية الخفق مع وضع باقي المكونات وفي النهاية نضع الدقيق حتى تصبح عجينة متماسكة لينة، ونقوم بتشكيلها عبر كيس الحلواني أو عن طريق ماكينة البسكويت ووضع البسكويت في الصنية وإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية من 15 إلى 20 دقيقة حتي يصبح لونه ذهبي وبذلك قد اكتمل تسويته، وقبل أن ندخل البسكويت الفرن لابد من تسخين الفرن على درجة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة ثم نقوم بإدخال البسكويت الفرن وبألف هنا.

يمكنك سيدتي بعد صناعة البسكويت في المنزل إدخاله في العديد من الوصفات السهلة واللذيذة فسوف أوضح لكي بعض الوصفات السهلة التي من الممكن استخدامها وتقديمها لأطفالك في العيد أو في الأيام العادية حتي تدخلي عليهم البهجة والفرحة، علي سبيل المثال استخدام البسكويت في عمل التشيز كيك أو الترايفل ووصفات أخري.