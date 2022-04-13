حضري كريم مزيل العرق الرهيب ليعطي رائحة جذابة وتفتيح المناطق الحساسة

كريم مزيل العرق بالشيا ، تعتبر من المزيلات التي تعطي رائحة جذابة وتدوم طول اليوم، وتختلف طريقة صنعه من مكان الي أخر، وتعتبر من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مكونات واعشاب طبيعية وفعالة وتدخل ضمن مستحضرات التجميل، وتعتبر هذه الوصفة سحرية وتعطي رائحة جذابة وتدوم لمدة أيام، وتعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة وتعطي رائحة جذابة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات مزيل عرق خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة وتعمل على سواد تحت الابط، ويتكون هذا الكريم من مواد طبيعية وفعالة خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون من زيت جوز الهند العطري الذي يعطي رائحة جذابة وتدوم طول اليوم والنشا التي تعمل على تفتيح وشد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم مزيل العرق الرهيب ليعطيكي رائحة جذابة وتدوم طول اليوم في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم مزيل العرق

يحتوي كريم مزيل العرق من مكونات طبيعية رهيبة وفعالة لإزالة رائحة العرق وهي كالتالي:-

نصف كوب من زيت جوز الهند.

مقدار نصف كوب من الخميرة.

ربع كوب من زبدة الشيا.

مقدار ربع كوب من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل بالشيا الرهيب في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير طبق ونضع به زبدة الشيا ثم نضيف زيت جوز الهند وتذوب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط سائل. ثم نضيف بعد ذلك النشا ثم الخميرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم نضع في علبة فارغة ونظيفة ونحفظه في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة.

فوائد النشا للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة وهي كالآتي:-