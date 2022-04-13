أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية في المنزل بخطوات بسيطة

الكنافة النابلسية من أكثر الحلويات المنتشرة الآن خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث يتميز هذا الشهر بتحضير الحلويات المميزة والشهية ومن الحلويات المرتبطة بهذا الشهر هو الكنافة بشكل عام، حيث أنه من الممكن أن يتم تحضير الكنافة بأكثر من طريقة وشكل، بالنسبة للكنافة النابلسية فإنها من الحلويات الشرقية وتشتهر مدينة نابلس بفلسطين بهذا النوع من الحلويات، ومن الممكن أن يتم تحضير هذه الكنافة في المنزل باستخدام خطوات بسيطة.

طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل

مكونات الوصفة

نصف كيلو من عجين الكنافة.

ثلاثة أكواب من الشربات.

أربع ملاعق من الزبدة.

أربع ملاعق كبيرة من السمنة بعد ذوبانها.

تشكيلة من المكسرات حسب الرغبة.

فستق حلبي للتزيين.

خطوات التحضير

في البداية يتم تقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة الحجم.

في وعاء عميق يتم إضافة السمنة السائلة مع الزبدة وتقليبهم المكونات مع بعض جيداً ثم يتم إضافة الكنافة المقطعة إلى هذا الوعاء، تستمر عملية التقليب حتى تمتص الكنافة هذا الخليط.

في الصينية المستخدمة يتم فرد نصف كمية الكنافة المتاحة، ثم يتم فرد طبقة من المكسرات على السطح ويضاف إليها النصف الآخر من الكنافة.

يتم الضغط على سطح الصينية باستخدام اليد وذلك لكي تتماسك طبقات الكنافة مع بعضها، ثم يتم إحضار قطعة فحم مشتعلة ونضعها صينية تتحمر على الفحم المشتعل حتى تأخذ اللون الذهبي.

يتم تقليب الصينية على الوجه الآخر حتى يستوي الجانبين، ثم يتم إضافة الشربات الجاهز إلى الكنافة وتزيين السطح من خلال وضع الفستق الحلبي وتصبح الكنافة جاهزة للاستخدام.

فوائد الكنافة لجسم الإنسان

تحتوي الكنافة على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، لذلك ينصح بتناولها بكميات معقولة، ومن الفوائد التي تمنحها الكنافة للجسم: