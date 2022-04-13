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من الحلويات اللذيذة جدا التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص هو البيتي فور، وهو معروف في كل بلدان العالم ويتميز بمذاقه المميز وصغر حجمه، ويفضل بعض الأشخاص تناوله كوجبة في الفطار أو العشاء، ومن المعروف أنه من الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، وبدلا من شرائه من المحلات سنقدم لكم اليوم طريقة سهلة جدا لعمله مثل المحلات تماما ولكنك تضمنين النظافة وجودة المكونات أكثر من شرائه من المحلات. مكونات البيتي فور كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوب من الزبدة السائلة.

بيضتان.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة من ماء الزهر. طريقة تحضير البيتي فور في المنزل نضع الزبدة في وعاء عميق متوسط الحجم، ثم نضيف الفانيليا والبيض وماء الزهر ونقلب جميع المكونات معا.

ننخل الدقيق ثم يضاف تدريجيا إلى خليط الزبدة، مع التقليب المستمر.

نضيف الملح والبيكنج بودر والسكر إلى الخليط، ثم نخلط المكونات معا حتى الحصول على عجين متماسك.

نقوم بتغطية العجين بورق النايلون، ثم تترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

نقطع العجين قطع متساوية، ثم نقوم بتشكيلها حسب الرغبة.

نقوم برص البيتي فور في صينية خبز قصيرة، ونرش على السطح كمية بسيطة من الدقيق.

نسخن الفرن جيدا، ثم نضع البيتي فور على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويترك لمدة خمسة وعشرين دقيقة لكي يحمر لونه قليلا.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم نقوم بحشوه بالشوكولاتة والمربى، ثم يقدم. طريقة عمل بيتي فور المحلات بالشوكولاتة نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع الزبدة والسكر معا في وعاء، ونستخدم الخفاق الكهربي لخلط المكونات.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط، ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

ننخل الدقيق جيدا، وننخل مسحوق الكاكاو ثم نخلطهم معا، ثم تضيفهم إلى خليط الزبدة والسكر، ونعجن جيدا باستخدام اليدين.

ندهن صينية صغيرة بالقليل من الزبدة.

نستخدم آلة تشكيل البيتي فور ثم نرصها في الصينية.

نخبز البيتي فور لمدة عشر دقائق ثم يترك ليبرد.

ندهن باطن البيتي فور بمربى المشمش ثم نلصقها في الأخرى، ثم يقدم بعد الانتهاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتي فور المحلات في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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