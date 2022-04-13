حلويات سريعة بالدقيق بأسهل طريقة وبمذاق لذيذ وشهي تذوب في الفم

حلويات سريعة بالدقيق ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة لقمة القاضي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سريعة بالدقيق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات سريعة بالدقيق

تتكون حلويات سريعة بالدقيق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب زبدة.

نصف كوب زيت نباتي.

2 كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

شربات خفيف دافئ.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سريعة بالدقيق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الحليب والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه 2 كوب من الدقيق ونقوم بعمل تجويف في المنتصف، ثم نضعه جانبا.

ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلب باستمرار ونتركها حتى تذوب وتغلي.

بعد ذلك نضيف إليها الزيت النباتي ونتركه حتى يغلي الخليط.

ثم نرفع خليط الزيت والزبدة من على النار ونوزعه فوق الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نضيف خليط الحليب ونقلب بالملعقة حتى تتشرب العجينة الحلي، ثم نتركه لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضيف الدقيق المتبقي ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نشكلها إلى كرات صغيرة في الحجم.

ثم نحضر مشط نظيف وجديد، ثم نفرد عليه كل كرة من العجين، ثم نلمها ونجعلها على شكل هلال.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نرصهم في صينية فرن.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونسقي الحلوى مباشرة وهي ساخنة بالشربات الدافئ، ثم نتركها لمدة ساعتين لكي تتشرب الشربات.

ثم نقدم حلويات سريعة بالدقيق في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

2 كوب ونصف من السكر.

2 كوب ونصف من الماء.

شريحة ليمون.

طريقة التحضير