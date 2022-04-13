نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل أسرار الحلواني لعمل المدلعة بالطعم الأصلي على طريقة أشهر المحلات في المقال التالي

المدلعة من الحلويات الشهية المميزة التي تشتهر بها مدينة طنطا وهي عبارة عن طبقة كنافة وطبقة بسبوسة بينهما طبقة من الكريمة اللذيذة، وتزين بصوص الكراميل والشوكولاتة، ويمكنك عمل المدلعة في المنزل بنفس الطعم الجاهز وعلى طريقة أشهر محلات الحلواني، فهي من الحلويات التي تتميز بطعم وشكل مختلف ويمكنك تقديمها لضيوفك في شهر رمضان الذي تحرص فيه ربات البيوت على عمل أنواع مختلفة من الحلويات الشرقية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل المدلعة بالطعم الأصلي على طريقة أشهر محلات الحلواني. مكونات عمل المدلعة

شربات البسبوسة كوب إلا ربع ماء (175 جرام).

كوب إلا ثلث من السكر (125 جرام).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. مقادير البسبوسة كوب ونصف من السميد (250 جرام).

نصف كوب + ملعقة كبيرة ونصف سكر (125 جرام).

ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم (10 جرام).

ثلث كوب من السمن (75 جرام).

ثلث كوب من الحليب (75 جرام).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

2 ملعقة كبيرة من شربات البسبوسة أو ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز. شربات الكنافة كوب من السكر (200 جرام).

نصف كوب من الماء (100 مللي).

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز (اختياري).

ملعقة صغيرة عصير ليمون. مقادير الكنافة ربع كيلو كنافة (250 جرام).

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من السمن المذاب. كريمة القشطة كوب ونصف من بودرة الكريم شانتي.

كوب من الحليب المثلج.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة باستري كريم (اختياري). صوص الشيكولاتة شوكولاتة غامقة (100 جرام)

كريمة حلويات سائلة (100جرام). صوص الشوكولاتة البيضاء شوكولاتة بيضاء (100 جرام).

كريمة حلويات سائلة (50 جرام). طبقه الكراميل 2 ملعقة كبيرة كراميل جاهز. طريقة التحضير أولاً نقوم بعمل شربات البسبوسة في إناء عميق نضع السكر والماء ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط على النار حتي يصل لدرجة الغليان ونضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم يترك ليغلي لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار ويترك جانباً ليبرد تماماً في حرارة الغرفة. لعمل البسبوسة: نخلط الحليب مع السكر والشربات الثقيل والفانيليا ثم يوضع الخليط في الميكرويف لمدة ٣٠ ثانية فقط. نقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً ويصبح الخليط دافئ بحرارة الغرفة. في طبق عميق نضع السميد وجوز الهند ثم نضيف السمن ونقلب حتى يمتزج السمن مع جوز الهند والسميد. ثم نضيف خليط الحليب السابق ونقلب برفق ونضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة ويوزع بالتساوي ثم توضع في الثلاجة لمدة ربع ساعه قبل الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وتسقي بالشربات الدافئ وتترك لتبرد تماماً. لتحضير شربات الكنافة: في إناء عميق نضع السكر والماء وعسل الجلوكوز مع التقليب وعندما يبدأ الشربات في الغليان نضيف عصير الليمون ويترك على النار لمدة 8 دقائق فقط ثم نطفئ النار ونضيف الفانيليا ونقلب جيداً ثم يترك ليبرد تماماً. ثم نقطع الكنافة قطع صغيرة طبق عميق ونضيف عليها السكر البودرة والحليب البودرة ونقلب جيداً ثم نوزع الكنافة بالتساوي في صينية مدهونة بالسمن ونضغط عليها جيداً ثم تسقي بالسمن المذاب الدافئ. ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج صينية الكنافة من الفرن وتترك لتبرد لمدة 5 دقائق ثم تسقي بالشربات البارد وتترك جانباً لتبرد تماماً. طريقة تزيين المدلعة لتحضير كريمة القشطة: في طبق عميق نضع الكريم شانتيه والباستري كريم والحليب المثلج والقشطة ونخفق جيداً على سرعة عالية لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نضع طبقة من الكريمة على صينية الكنافة ثم نضع البسبوسة ونضع طبقة خفيفة من الكريمة ثم نضع ملعقتين كبيرتين من صوص الكراميل الجاهز. ثم تزين الصينية بخطوط على الوجه من صوص الشوكولاتة الغامقة وخطوط من صوص الشوكولاتة البيضاء وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كل أسرار الحلواني لعمل المدلعة بالطعم الأصلي على طريقة أشهر المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل أسرار الحلواني لعمل المدلعة بالطعم الأصلي على طريقة أشهر المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.