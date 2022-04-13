بثلاثة أكواب من الدقيق لعمل الخبز الهندي بأقل مكونات تحضير خبز البراتا الهندي على مائدة الإفطار

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طريقة عمل الخبز الهندي، يبحث عشاق تناول الوجبات والمأكولات الهندية عن طريقة اعداد وتحضير الخبز الهندي المغذي الذي يمكن تحضيره على المائدة بجانب وجبة الإفطار كونه يحتوي على حديد وفيامينات متعددة، فضلا على طعمه الشهي والمميز الذي لا يستخرج سوي من المطبخ الهندي، وبالسطور التالية نتعرف على طريقة عمل الخبز الهندي باقل خطوات وبكمية وفيرة. طريقة عمل الخبز الهندي المكونات كوبان من الدقيق الأسمر.

ثلاثة اكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملح.

ربع كوب من السمن.

نصف كوب زيت.

كيس البيكينج باودر.

ماء للعجن. طريقة تحضير خبز الهندي في وعاء واسع نخلط الدقيق ويضاف عليه البيكنج باودر والملح. ثم نضيف عليهم الزيت والماء تدريجبا مع استمرارك بالعجن لتصبح لديكي عجينة لينة سهلة الاستخدام. تغطي في وعاء وتوضع في مكان دافيء لمدة ساعة ونصف لكي ترتاح معك. نبدأ بتشميل العجينة لكوارت وتدهن بالسمن من الوجه. بعد ذلك نلف كورات العجين على شكل اسطوانة ثم على شكل حلزوني ونقوم بدهنا بالقليل من السمن ثم تغطي لكي ترتاحلمدة نصف ساعة اخري. نبدأ بفرد العجينة قليلا باليد ونبدأ نحمرها في مقلاة على الجانبين حتي يتحمر الخبز معك ونستمر على ذلك مع باقي الكورات ويغطي الخبز على الطاولة لحين الإفطار وبالهنا والشفا. طريقة تحضيز خبر النانا الهندي بالثوم المكونات كوبين من الطحين الأبيض.

كوب وثلث دقيق بني.

ملعقتان ونصف من الزيت.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب حليب سائل دافئ.

ملعقة صغيرة ثوم مطحون.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير نضع الحليب في قدر ونضعه على النار حتى يسخن قليلاً. أضيفي إليها السكر والخميرة وحركي المكونات معا، ثم اتركي الوعاء لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نضع الطحين والدقيق البني في وعاء آخر بالملح والثوم ونصب الحليب الدافئ ونعجن. يضاف الزيت والماء الدافئ ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة. نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة ، ثم نقطع العجينة إلى أربعة أجزاء. وسخني الفرن على 200 درجة وادخلي العجين حتي ينضج. افردي كل قطعة بحركة دائرية بيدك وضعيها على صينية خبز مدهونة بالزبدة المذابة. نضع صينية الخبز في الفرن ونترك الخبز حتى ينضج على درجة حرارة 270 درجة مئوية. تذوب كمية الزبدة ويضاف اليها الثوم المهروس والكزبرة وتخلط جيدا جدا. نقوم بدهن سطح خبز النان بقليل من خليط الزبدة المذابة بعد طهيه ونقدمه مع الدجاج أو اللحم. عمر شويل - جدة بثلاثة أكواب من الدقيق لعمل الخبز الهندي بأقل مكونات تحضير خبز البراتا الهندي على مائدة الإفطار - ثقفني

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