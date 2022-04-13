نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر (الأكاجو) بمكونات طبيعية واستمتعي بلون شعر ثابت وتحفة في المقال التالي

تعتبر وصفات صبغ الشعرباللون الأحمر الطبيعية مفيدة جدا، وذلك لانه فى هذه الوصفة نقوم بعمل صبغة للشعر بمكونات طبيعية جدا وغير مكلفة، وذلك بالنسبة لتكلفة عمل الصبغات الكيماوية الضارة بالشعر والتى تؤذى خصلات الشعر وتجعلها ناشفة ومتقصفة، لذا قررنا أن نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعية والتى تتكون من البنجر والزبادى وخل التفاح وكلها مكونات مفيدة جدا ومغذية للشعر، وسوف أقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير واستخدام كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر (الأكاجو) بمكونات طبيعية بالتفصيل. مكونات كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر (الأكاجو) بمكونات طبيعية تتكون صبغة الشعر باللون الأحمر من مكونات طبيعية جدا وسوف تجعلك تستغنين عن الصبغات الكيماوية وهى كالتالي: حبة من البنجر متوسطة الحجم.

3 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

علبة كبيرة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من لون الطعام الاحمر. طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل صبغة الشعر باللون الأحمر (الأكاجو) الطبيعية سهلة وبسيطة ويمكونك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق مناسب ومبشرة ونبشر حبة البنجر كويس ثم نضع البشر فى وعاء الخلاط الكهربائى ونخلطها كويس مع ربع كوب من الماء. بعد ما خفقناهم كويس حتى يصبح الخليط ناعم، نأخذ الخليط ونقوم بتصفيته كويس بواسطة مصفاة ذات عيون ضيقة مع الضغط عليها بالملعقة أو يمكنك عصره باليد مع لبس جوانتى علشان لون البنجر ما يصبغش الأيد. نأخذ الخليط المصفي ثم نضيف عليه علبة كبيرة من الزبادي ونقلبهم مع بعض كويس حتى تذوب الزبادي تماما. ثم نضيف علي الخليط السابق ثلاث ملاعق من خل التفاح وهذا المكون يعمل على تثبيت اللون ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم آخر مكون أساسي فى هذه الوصفة وهو ملعقة كبيرة من ملون الطعام الاحمر ونقلبهم مع بعض كويس جدا وبكده تكون الصبغة جاهزة. الاستخدام يمكنك وضع الصبغة بواسطة فرشاة يتم تغميسها فى لصبغة وبعد ذلك تمريرها على الشعر مثل الصبغات الاخرى لو كان فى حد هيعملهاك. أما لو كنتى لوحدك يمكنك قلب الشعر على الحوض أو البانيو ونسكب الصبغة على الشعر بالراحة. بعدها يمكنك لف الشعر وترك الصبغة عليه لمدة 4 ساعات لو كان الشعر لونه فاتح أما لو كان الشعر أسود غامق يمكنك تركها لمدة 7 ساعات حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة. عمر شويل - جدة كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر (الأكاجو) بمكونات طبيعية واستمتعي بلون شعر ثابت وتحفة - ثقفني

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