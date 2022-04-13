طريقة بيتفور العيد الفخم الهش بمقادير وأسرار نجاح المحلات

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طريقة بيتفور العيد الفخم، في الوقت الحالي تحرص كل ربات البيوت على معرفة طريقة البتيفور الخاص بالعيد، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال العيد والذي يكثر فيه من تناول حلويات العيد، حيث يهتم قطاع كبير من الأمهات على إعداده في البيت، حرصاً على سلامة عائلتها وتقديم منتج ذات جودة عالية، وتحضير حلويات العيد تنشر السعادة والسرور ويفرح بها الأطفال، وهناك الكثير من الوصفات التي يمكن تحضير البيتي فور في العيد، ولذلك اختارنا لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل البيتفور في البيت. المكونات: 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة قشر برتقال.

كوب ونصف سكر.

2 كوب زبدة.

2 حبة بيض.2

ملعقة بكينج بودر.

مربى للتزين.

شوكولاتة.

مكسرات مجروشة. طريقة التحضير: لتجهيز البيتفور في البيت لابد من الالتزام بالمكونات التي ذكرنها عليكم، واتباع الخطوات السهلة جداً والبسيطة، والتي لا تحتاج لوقت كبير وهي:

في وعاء كبير نضع البيض مع الفانيليا وبشر البرتقال، ونخفقه من خلال المضرب الكهربائي بشكل جيدا.

نضيف مقدار الزبدة للمكونات مع السكر، ونستمر في الخفق على سرعة متوسطة، وهذا حتى نحصل على قوام هش كريمي.

ننزل بمقدار الدقيق والبيكنج بودر بشكل تدريجي، وتعجن المكونات جيداً حتى تتكون عجينة طرية سهلة التشكيل.

نضع العجينة في قطع البيتي فور، ونقوم بالتشكيل ويرص في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يخبز البيتي فور.

نخرج الصينية ونتركه ليبرد تماماً.

نقوم بالتزين من خلال لصق أثنين معاً بالمربى، ثم نغمس نصفهم في الشوكولاتة الزائدة، ويتم وضعها في المكسرات ويقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل بيتي فور بالنشا ويحتاج إلي: كأس نشا.

كأس إلا ربع سكر ناعم.

5 بيضات.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كأس دقيق.

كأس إلا ربع زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تجهيز البيتي فور: في البداية نحرص على نخل الدقيق والنشا جيداً والبيكنج بودر.

من خلال وعاء أخر نخفق الزبدة مع السكر بشكل جيد، وهذا للحصول على قوام كريمي، ونضيف البيض بشكل تدريجي مع مواصلة الخفق.

يتم إضافة المكونات الجافة للمكونات السائلة، وتعجن بملعقة حتى تتجانس وتكون سهلة التشكيل.

نقوم بتشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب فيه، ويرص في صواني الفرن المبطنة بورق الزبدة.

ندخله الفرن ليخبز ويأخذ اللون الذهبي المميز. عمر شويل - جدة طريقة بيتفور العيد الفخم الهش بمقادير وأسرار نجاح المحلات - ثقفني

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