بشرتك كالقمر.. أقوي كريم من الصيدلية تبييض وتنعيم وشد البشرة والتخلص من الحبوب والبقع في 3 ايام فقط

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بشرتك كالقمر.. أقوي كريم من الصيدلية تبييض وتنعيم وشد البشرة من أحل الاستمتاع ببشرة نقية وخالية من البقع الداكنة والتجاعيد التي تظهر فيها يمكنك المحافظة على بعض الأمور بشكل يومي حتى تتمتعي ببشرة نقية ونضرة، وهذا لأن التغذية الداخلية والراحة مهمة جدا للمحافظة على بشرة نضرة ونقية وخالية من الشوائب، حيث يلزم بتناول كميات كافية من الماء بشكل يومي ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة من الفيتامينات التي يكون الجسم بحاجة إليها، ولكن في حالة وجود وظهور بقع على البشرة وترهلات نتيجة التقدم في العمر فقد نتعرف على كريم سحري رخيص فعال في استعادة البشرة لونها مرة أخرى. كريم بوبانا لشد البشرة هذا الكريم من أنواع الكريمات المميزة الموجودة في الأسواق والتي تحتوي على نسبة من فيتامين ه الفعال في تقوية البشرة وتوحيد لونها,

وفعال أيضا في شد التجاعيد والتخلص من العيوب الموجودة في البشرة نتيجة وجود المسام الواسعة.

وقد يتم استعمال هذا الكريم من خلال تنظيف البشرة أولا من الأتربة الموجودة فيها باستخدام نوع الغسول المناسب,.

ومن ثم العمل على وضع الكريم حتى تبدأ البشرة في امتصاصه والعمل على استفادة منها.

ويترك ليلا ويغسل في الصباح الباكر قبل أن يتم التعرض لأشعة الشمس القوية والضارة. زيت الزيتون وفيتامين سي لتبييض البشرة يمكن شد البشرة والتخلص نهائيا من التجاعيد الموجودة فيها من خلال استخدام زيت الزيتون المضاف له فيتامين سي الفعال في توحيد لون البشرة,.

ويتم خلط جميع المكونات جيدا ومن ثم وضعها على البشرة ليلا ويترك لمدة ليلة كاملة ويغسل في الصباح.

فهذه الوصفة السحرية تساعد في مقاومة التجاعيد وتعمل على التخلص نهائيا من مشكلة الترهلات في البشرة,.

فضلا عن أنها فعالة في التخلص من الأماكن الداكنة ويعمل على تفتيح هذه الأماكن بقدر كبير. الحليب لتوحيد لون البشرة يساعد اللبن في توحيد لون البشرة والتخلص من تجاعيد البشرة التي تعاني منها,.

وهذا من خلال وضع ملعقة من الحليب على ملعقة من النشا وتقلب المكونات حتى تصبح كريمي.

ومن ثم يتم دهن البشرة بها ويترك مدة ساعة على الأقل وبعدها تغسل عمر شويل - جدة بشرتك كالقمر.. أقوي كريم من الصيدلية تبييض وتنعيم وشد البشرة والتخلص من الحبوب والبقع في 3 ايام فقط - ثقفني

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