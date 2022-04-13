طريقة عمل الكفتة المحمرة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي مع الصوص

طريقة عمل الكفتة المحمرة ، من ألذ وأشهى الأكلات والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ونالت هذه الكفتة على إعجاب الجميع، وتحرص ربات البيوت على إعداد الكفتة في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها في جميع الأوقات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، وذلك لمذاقها الخاص والمميز واللذيذ، حيث أهم ما يميز هذه الكفتة سر الخلطة التي تحتويها والتي تجعل الجميع يقبلون على تناولها في المطاعم باستمرار، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لك طريقة عملها بكل سهولة وبساطة حتى يتسنى لكل ربة منزل تحضيرها في البيت بسهولة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز الكفتة بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناتها، كما يمكنكم تجربة الكفتة المشوية وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكفتة المحمرة بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة عمل الكفتة المحمرة

تتكون طريقة عمل الكفتة المحمرة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم لحم بقري مفروم متوسط الدهن.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 فص ثوم كبار مهروس.

5 ملاعق كبيرة من فتات الخبز.

ربع حزمة بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 قرون فلفل أخضر مقطع حلقات طويلة.

زيت للقلي.

مقادير الصوص

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

رشة سكر.

ملح.

فلفل أسود.

شطة.

فص ثوم كبير مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر الحار (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلا من شرائه).

كوب إلا ربع من الماء الساخن.

نصف كوب من الماء الساخن للهريسة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكفتة المحمرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والثوم المهروس والبصل المفروم ناعم والبقدونس والبيضة وفتات الخبز والملح والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلط جيدا.

ثم نشكل خلطة اللحم إلى كرات صغيرة.

ثم نضعهم في وعاء وندخله في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نقلي فيه الفلفل الأخضر.

ثم نخرج الفلفل الأخضر من الزيت.

ثم نقلي الكفتة ونتركه حتى تتحمر من جميع الجهات.

بعد ذلك نرفع الكفتة من على النار.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الهريسة والماء الساخن ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الكفتة والفلفل المقلي خليط الهريسة والطماطم المفروم والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والشطة والماء الساخن، ثم نغطي الحلة ونتركها حتى تنضج الطماطم الكفتة مع متابعتها من وقت لآخر.

بعد ذلك نرفع الكفتة من على النار.

ثم نقدم الكفتة المحمرة في طبق التقديم مع الأرز بالشعيرية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الأرز بالشعيرية

المقادير

نصف كوب شعيرية.

٣ أكواب أرز بسمتي.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

4 أكواب ونصف ماء.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير