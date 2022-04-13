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أحلى وأسرع طريقة لتحضير شيش طاووق، تبحث الأمهات دائماً عن وصفات تكن سريعة وسهلة واقتصادية في التحضير لكي تقدمها إلي الطعام، ومن أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها من المنزل هي الشيش طاووق ويمكنك تحضيرها بطريقتين اللحمة و الدجاج، ولكننا أردنا أن نقدم طريقة تحضيره الدجاج، حيث تعد هذه الأكلة من الوجبات المفضلة عند الكثيرين من الأشخاص وبالأخص الأطفال والشباب وبذلك يقومون بالذهاب إلى المطاعم و الكافيهات لتناولها وهذا لأنهم يستخدمون تتبيلة خاصة تعطي لشيش طاووق هذا الطعم المميز. مقادير الشيش طاووق 2 صدر دجاج مخلى.

ثمرة بصل كبير.

2 ثمرة طماطم كبيرة.

عصير ليمونة.

2 ثمرة فلفل أحمر حار.

4 معالق كبيرة زبادي.

3 معالق كبيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة من الكزبرة.

رشة صغيرة فلفل أسود.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة. طريقة تحضير تحضير الشيش طاووق في البداية نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأحمر إلى شرائح كبيرة بعد إزالة البذور من داخلها.

بعد ذلك نقوم بتقشير البصل وغسله ثم نقطعه إلى مكعبات كبيرة.

ثم نقطع حبات الطماطم إلى مكعبات كبيرة و يفضل استخدام طماطم شيري.

نحضر التتبيلة نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الزبادي و زيت الزيتون و الكزبرة و الفلفل الأسود و البابريكا ورق لورا.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح كريمي.

نضع قطع الدجاج في التتبيلة و نغطيها ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل لكي تتشرب منها.

بعد ذلك نأتي بأسياخ الشيش طاووق و نقوم بوضع قطعة من الدجاج ثم قطعة من الطماطم ثم قطعة من الفلفل الأحمر ثم قطعة من البصل.

نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.

بعد ذلك نقوم بوضع شبكة فوق صينية كبيرة ونقوم برص أسياخ الشيش طاووق.

ثم نضعها في فرن ساخن تحت الشواية.

ثم نضعها في فرن ساخن تحت الشواية. نتركها لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي ثم نقلبها على الوجه الأخرى ونستمر هكذا حتى تأخذ لون الشوي من جميع الجوانب.

عندما تأخذ اللون نخرجها من الفرن ونرفعها من على الشواية.

ثم تقدم للطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أحلى وأسرع طريقة لتحضير الشيش طاووق بتتبيلة سهلة وبسيطة مثل المطاعم - ثقفني

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