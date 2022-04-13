نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب الإحساس بالدوار بعد تناول وجبة الإفطار وأهم النصائح لتجنبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوار بعد الإفطار فى رمضان أمر يعاني منه الكبار والصغار، حيث عند تناول وجبة الإفطار بعد آذان المغرب يشعر الكثير بالصداع والدوخة والإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة والرغبة فى النوم، ولا يعرف الكثير سبب ظهور هذه الأعراض المرضية عليه بعد تناول الطعام، على الرغم من أنهم يتناولون وجبة الإفطار والسحور ولا يعانون من تناول وجبات غير صحية، ولكن هناك أسباب مرضية هى التى تسبب هذه الظاهرة عند البعض دون علمهم، لذلك سوف نوضح لكم هذه الأسباب وطرق علاجها، حفاظاً على الصحة العامة وتجنب الإصابة بأى أمراض خطيرة.

أسباب الدوار بعد الإفطار فى رمضان

الكثير منا يعانى من انخفاض في ضغط الدم دون علمه، حيث أنه من علامات ظهور الدوخة والخمول بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان هي الإصابة بانخفاض شديد في ضغط الدم، وهناك العديد من الأشخاص تتكرر عليهم هذه الأعراض دون اهتمامهم للذهاب إلى الطبيب للفحص، ولكن عدم الفحص والعلاج من هذه الظاهرة يمكن أن يسبب للإنسان الإصابة بأمراض خطيرة مثل الإصابة بالسكتة الدماغية، وكذلك عدم وصول الدم بشكل كافي إلى الدماغ يسبب أمراض الزهايمر وعدم التركيز وضعف خلايا المخ وأمراض أخرى عديدة سوف نوضحها.

1. انخفاض ضغط الدم

عند انخفاض ضغط الدم يبدأ الإنسان في الشعور بآلام شديدة في الدماغ والدوخة والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على الحركة، وسبب هذا الانخفاض هو عدم ضخ الدم من القلب إلى المعدة والأمعاء بالشكل الكافي لهضم الطعام، لذلك لا يصل إلى الدماغ ويسبب الشعور بالدوار.

2. مرض السكر

انخفاض مستوى السكر في الدم يسبب الشعور بالدوخة والدوران ويمكن أن يصل الأمر إلى غيبوبة سكر، وقد تظهر هذه المشكلة عند تناول الأنسولين مباشرة بعد الإفطار.

3. تناول مشروبات تحتوى على كافيين

عشاق الشاي والقهوة يندفعون إلى تناولهم بعد وجبة الإفطار مباشرة، وارتفاع نسبة الكافيين في الجسم تسبب الإصابة بالدوار والدوخة الشديدة، لذلك لابد من تجنب هذه العادة.

4. الجفاف

عدم قيام بعض الأشخاص بتناول قدر كافي من الماء بعد الإفطار، يسبب الإصابة بالجفاف الشديد الذي يسبب الدوخة والغثيان.