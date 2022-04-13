حضري كنافة الفنجان بالمكسرات حلوي سهلة وسريعة في شهر رمضان

تعد كنافة الفنجان ، من الحلويات الشرقية المعروفة والمشهورة في مصر والعالم العربي، وتقدم في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات، ولكن تختلف طرق تحضيرها بأشكال وحشوات متنوعة مثل المكسرات والقشطة والكريمة والشوكولاتة وغيرها، فهي تتميز بشكلها الجميل الذي يجذب الجميع على تناولها وخاصة الأطفال، فهي شهية ولذيذة وسريعة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل في وقت قصير جداً بدون تعب أو مجهود، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كنافة الفنجان بالمكسرات في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كنافة الفنجان

تتكون هذه الحلوي اللذيذة من مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن المذاب.

للحشو:-

كوب من المكسرات المجروشة.

ملعقتين كبار من جوز الهند المبشور.

ملعقتين من السكر الحبيبات.

ملعقة كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

مقادير الشربات:-

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كنافة الفنجان في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بوضع الكنافة في الثلاجة لمدة ٥ ساعات حتى يسهل طحنها، ثم نضع الكنافة في طبق عميق ونفركها جيداً باليد، حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر البودرة، وربع كوب من السمن المذاب ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط ويتشرب تماماً. بعد ذلك نحضر فنجان ونضع به كيس من البلاستك، ونضع ملعقة صغيرة من الكنافة ونفردها ونضغط عليها من الجوانب، ثم نضع الحشو في المنتصف ونضع كمية من الكنافة ونضغط عليها جيداً. ثم نقوم بإخراجها وترص في صينية مدهونة بالزبدة، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي. بعد ذلك نخرجها من الفرن، وتسقي بالشربات البارد وتترك جانباً لتبرد تماماً، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضيرها في المنزل وهي كالتالي:-

أولا في حله نضع كوبين من السكر وكوب من الماء ويترك بدون تقليب ثم نرفع الخليط على نار متوسطة ويترك ليغلي وعند الغليان نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويترك لمدة ١٠ دقائق فقط

بعد مرور الوقت نطفئ النار ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلب جيداً ويترك جانباً ليبرد تماماً.

مكونات عمل صينية الكنافة

وسوف نتعرف علي مكونات هذه الحلوي السريعة في المنزل وهي كالاتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

2 معلقة من جوز الهند.

معلقة فول سوداني مطحون.

2ملعقة زبيب.

مقدار 2 كوب من السمنة.

طريقة التحضير

وسوف نتعرف علي طريقة تحضير صينية الكنافة وهى كما يلي:-