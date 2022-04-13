بملعقة من القهوة اصنعي كريم الفازلين والقهوة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم القهوة والفازلين ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ويعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشوائب العالقة في المسام، ويعمل على تضيق المسام الواسعة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة دون احتوائها على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، ويتكون هذا الكريم من مكونات متوفرة في كل مكان وتدخل ضمن مستحضرات التجميل، وهناك بعض الكريمات الخارجية تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة بعد كثرة استخدامها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم القهوة والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الفازلين والقهوة

يتكون كريم الفازلين والقهوة من بعض المكونات التي تعطي البشرة البياض والنضارة وهي كالآتي:-

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقهوة الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به الحليب والنشا ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيداً. ثم نضيف بعد ذلك القهوة والفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي متجانس. نقوم بعد ذلك بتحضير علبة نظيفة ومتوسطة ونضع بها الخليط ثم نضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. نخرج الكريم من الثلاجة عند الاستخدام وندهن البشرة قبل النوم على بشرة نظيفة ونكرر الخطوات لمدة أسبوع.

فوائد هذا الكريم

هناك بعض الفوائد التي يمنحها هذا الكريم للبشرة وهي كالتالي:-

يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت من البشرة ويعطيها النعومة.

يزيل الشوائب والبثور السوداء الموجودة في المسام.

يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع السوداء.

يزيل أثار حب الشباب والشابات السوداء الموجودة حول العين.

يعمل على تفتيح البشرة وإزالة آثار أشعة الشمس الضارة.

اسرار زيت الزيتون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت الزيتون للبشرة وهي كالآتي:-