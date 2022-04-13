النشا وكريم نيفيا السحري: كنز رباني عظيم يزيل سواد وتجاعيد 20 عام فوري2022

نقدم لكم النشا وكريم نيفيا السحري ، حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وكريم نيفيا السحري من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي نتائجه السحرية يزيل سواد20 عام 2022.

مكونات تحضير النشا وكريم نيفيا السحري لتبيض البشرة من اول استخدام فوري تبييض رهيب

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المعجزة السحرية لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقتين من كريم نيفيا..

معلقة كبيرة من السكر البودرة..

نصف معلقة من زيت شجرة الشاي.

معلقة من زيت جنين القمح.

نصف معلقة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي طريقة سهلة لتحضير النشا وكريم نيفيا السحري في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة كريم نيفيا والنشا والسكر البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم زيت شجرة الشاي وزيت جنين القمح ونقوم بخلط جيد حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف زيت الليمون ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-