أسرع وصفة طبيعية من النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم خلال ساعة واحدة وهتشوفي الفرق

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تعد وصفة النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم فى ساعة واحدة من الوصفات الطبيعية، والتى لاقت إقبال كبير لإستخدامها لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لنتائجها المبهرة والتى تعطيكى بشرة متفتحة ونضرة من أول استخدام، كما انها تعتبر من الوصفات الطبيعية التى تتكون من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل، فلن تكلفك الكثير مثل كريمات التفتيح الأخرى وأيضاً آمنة على البشرة ولا تسبب لها أى مشاكل، وهذه الوصفات يلجأ إليها الكثير من السيدات بعيداً عن المواد الكيميائية المضرة بالبشرة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم فى ساعة واحدة بالتفصيل. مكونات وصفة تفتيح الوجه والجسم فى ساعة واحدة تتكون وصفة تفتيح الوجه والجسم من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ حبة من الليمون مقطعة إرباع.

كوب كبير من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل وصفة تفتيح الوجه والجسم سهلة وبسيطة جدا ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به كوب الماء ونضيف عليه الليمون المقطع إرباع او قطع صغيرة ونضعه على النار حتى يغلي. نتركه على نار هادئة ثم نضيف عليه ثلاث ملاعق النشا ونقلبهم مع بعض كويس. نستمر فى التقليب حتى يصبح قوام الخليط ثقيل. ثم نأخذهم وهو ساخن ونخلطهم فى الخلاط أو الهاند بلندر كويس جداً حتى يصبح الخليط ناعم. بعد ذلك نأخذه وهو ساخن أيضا ونحضر مصفاة ذات عيون ضيقة ونصفي الخليط حتى نخلص من قشور الليمون أو البذور. بكده بيكون عندك خليط كريمى وناعم جداً نحتفظ به داخل علبة محكمة الغلق. يمكننا وضعه فى الثلاجة والاحتفاظ به لمدة اسبوع واحد فقط ولما يخلص نعمل تانى حتى تحصلين على نتيجة التفتيح المرغوب بها. الاستخدام اذا كانت البشرة حساسة يرجي عدم وضع الكريم على الوجه ويوضع على الجسم فقط. ولأنواع البشرة الأخرى يستخدم الكريم على الوجه أو أى مكان فى الجسم تريدون تفتيحه بطبقة من الكريم. نتركه لمدة ساعة كاملة وسوف تشعرين بالفرق فى شكل البشرة من أول إستخدام. يستخدم الكريم يومياً فى الأسبوع الأول وبعد ذلك يستخدم يوم ويوم حتى تحصلين على النتيجة التى ترغبين بها. عمر شويل - جدة أسرع وصفة طبيعية من النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم خلال ساعة واحدة وهتشوفي الفرق - ثقفني

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