طريقة جديدة لعمل البسبوسة بالشوكولاتة وصفة جديدة لرمضان

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بسبوسة بالشوكولاتة وصفة جديدة تضاف إلى حلويات رمضان الشهيرة مثل الكنافة والقطائف والبسبوسة وغيرها وجميع تلك الأصناف وأكثر قدمنا لكم طرق تحضيرها من قبل، واليوم نقدم هذه الوصفة الجديدة الغنية بالشوكولاتة لطعم مميز محبب للأطفال قبل الكبار. مقادير بسبوسة الشوكولاتة كوب ونصف الكوب من دقيق السميد يفضل أن يكون خشن.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 حبات من البيض.

فانيليا.

علبة من القشطة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

قوالب شوكولاتة رفيعة (عدد بحجم الصينية). تجهيز شراب للبسبوسة البسبوسة العادية على اختلاف طرق تحضيرها نجهز لها شربات خفيف من الماء والسكر بالطريقة المعتادة.

لكن هذه الوصفة مختلفة فهي بالكاكاو ومحشية بالشوكولاتة لذلك سنختار لها شراب مختلف غير الشربات أو القطر يتناسب مع طعمها.

وهو بسيط جدًا سنضع ربع كوب من الحليب المحلى المكثف على نار هادئة تمامًا ومعه كمية قليلة جدًا من الماء لتخفيفه بعض الشيء.

وعندما نلاحظ أن الخليط أصبح ساخن نرفعه فورًا من على النار. طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة في إناء ضع البيض مع الفانيليا والسكر واخفق الخليط جيدًا بالمضرب السلك اليدوي.

بعد ذلك قم بإضافة القشطة والزيت النباتي والكاكاو والبيكنج بودر مع رشة من الملح.

نخلطهم جميعًا حتى تمتزج كل المكونات.

أخيرًا نقوم بإضافة دقيق السميد وجوز الهند المبشور ونخلطهم جيدًا مع باقي المكونات.

نحضر صينية الفرن بحجم مناسب وندهنها بالقليل من الزبدة.

اسكب نصف كمية خليط البسبوسة بالشوكولاتة في الصينية.

بعد ذلك قم بتغطيتها بطبقة من قوالب الشوكولاتة الرفيعة وزعها بالتساوي فوق الخليط.

صينية مستطيلة الحجم سوف تحتاج تقريبًا إلى ثلاثة قوالب من الشوكولاتة توضع كما هي.

وأخيرًا ضع باقي كمية البسبوسة بالشوكولاتة وتوزع بحرص فوق الشوكولاتة.

توضع الصينية في الفرن في الرف الأوسط ربع ساعة، ثم اطفئ النار وأشعل الشواية حتى ينشف الخليط من الأعلى.

تسقى بالسائل الذي أعددناه مباشرةً فور خروجها من الفرن وتغطى وتترك حتى تشرب السائل.

ثم تقطع وتقدم دافئة حتى تكون الشوكولاتة بالداخل سائلة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة جديدة لعمل البسبوسة بالشوكولاتة وصفة جديدة لرمضان - ثقفني

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