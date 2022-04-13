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طريقة عمل الرقاق، الرقاق هو من أكثر الأطباق المصرية التي تقبل علي تحضيرها كل ربة منزل وذلك لأنه يتميز بطعمه الجميل، كما يمكن حشو الرقاق بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها الرقاق باللحم المفروم ويكون له مذاق رائع ويعشق الجميع من الكبار والصغار تناوله، كما يشتهر تحضير الرقاق في العزومات وعيد الأضحى المبارك والعديد من المناسبات المختلفة، ويمكن استخدام بعض الطرق تحضير الرقاق في المنزل بشكل سهل وبسيط. طريقة عمل الرقاق المقادير الخضار نصف كيلو من الرقاق الناشف.

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة واحدة من البصل المفروم.

لتر واحد من المرقة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة. طريقة التحضير نأتي بمقلاة واسعة ونضعها علي النار ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة ثم نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من الزبدة ونتركها علي النار حتي يتم تسخينها.

نضع حبة من البصل المفروم ونقلبها جيدا حتى يعطي اللون الذهبي ونضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلبهم جيدا ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الكمون المطحون وملعقة صغيرة من الكزبرة.

نضيف إلى الخليط نصف كيلو من اللحم المفروم ونقلب كل المكونات مع بعضهم جيدا.

نأتي بصينية دائرية وندهنها بقليل من الزبدة ونبدأ نبلل الرقاق كل واحدة على حدى في لتر من المرقة ونقوم برصه واحده تلو الأخري حتي مثل إلي منتصف الصينية ونضع خلطة اللحم المفروم أعلى الرقاق ثم نضيف الكمية المتبقية من الرقاق بعد تبليله بمرقة الدجاج حتى تكتمل الصينية.

نقوم بتقطيع صينية الرقاق باستخدام السكينة إلى قطع صغيرة داخل الصينية وندهن وجهها بقليل من الزبدة السائلة حتى تأخذ اللون الذهبي وتكون طرية ومقرمشة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة لا تتجاوز عن نصف ساعة حتى نلاحظ نضجها من اسفل الصينية وتأخذ اللون الذهبي من وجهها.

نخرج صينية الرقاق من الفرن ونتركها حتي يتم تبريدها وتكون بذلك جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة أعملي الرقاق على أصوله بطريقة مميزة وسهلة وبطعم أول مرة تعمليه - ثقفني

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