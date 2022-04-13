طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل في الفرن بطريقة مختلفة وبطعم وريحة جنان

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طريقة عمل البشاميل، تعتبر البشاميل هي إحدى المكونات التي يتم استخدامها في العديد من أطباق المأكولات المختلفة والتي لا يمكن أن نستغني عنها، ويمكن أن نستخدم البشاميل في العديد من المأكولات ومنها المكرونة بالبشاميل والكوسة بالبشاميل وغيرهم من المأكولات المختلفة، كما أيضا نستخدم العديد من الطرق لأعداد البشاميل ويمكن أن يدخل في تكوينه إضافة بعض أنواع الجبن المتنوعة لتعطي لها مذاق رائع. طريقة عمل البشاميل المقادير استخدام كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب البودر.

كوبين كبيرين من الماء.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حبة واحدة من جوزة الطيب.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الهيل أو علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به كوبين كبيرين من الماء ثم نضيف إليه كوب واحد من الحليب البودر ونضع عليهم كوب واحد من الدقيق الأبيض ونخلطهم مع بعض جيدا.

نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت النباتي حبة من جوزة الطيب ومكعب واحد من مرقة الدجاج وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح الطعام وتخلط جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نأتي بوعاء عميق ونضعه على نار متوسطة ونضع بها خليط البشاميل ونقوم و تقليبها باستمرار حتى لا يحدث بها أي تكتلات ونستمر في تقليبه حتي تحصل علي قوام كريمي ونتركها حتي يتم تبريدها. طريقة عمل البشاميل بالجبن المقادير كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كيلو من اللبن السائل.

أربعة ملاعق من الزبدة الطرية.

رشه صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الجبنة البارميزان أو الجبنة الشيدر على حسب الرغبة. طريقة التحضير نأتي بإناء عميق ونرفعه على النار ونضع به أربعة ملاعق من الزبدة الطرية ثم نضيف عليه كوب واحد من الدقيق الأبيض ونقلبهم مع بعض جيدا حتي يحصل علي اللون الذهبي للمكونات.

نضع على خليط الدقيق كوب واحد من اللبن السائل ونقلبهم مع بعض بشكل تدريجي ونضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام والفلفل الأسود ورشة صغيرة من جوزة الطيب و ندمجهم مع بعض.

ثم نضيف إلي مكونات البشاميل بالجبنة الشيدر على حسب الرغبة ونخلطهم مع بعض حتي تحصل علي قوام لين متماسك. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل في الفرن بطريقة مختلفة وبطعم وريحة جنان - ثقفني

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