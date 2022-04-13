الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة للحصول على أعلي إستفادة منها

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الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة وما لا تعرفه عن فوائدها المختلفة، وتأثيرها علي الصحة العامة، كما أن لها دور مهم في حياة مريض السكر وضغط الدم، ومن الجدير بالذكر أن الحلبة كانت وما زالت من أهم الأعشاب التي تستخدم لإضافة نكهة للطعام قديما، وحتى الآن عند بعض الشعوب، وذلك للمعرفة التامة بقدرتها على علاج بعض الأمراض، والقيمة الغذائية الكبيرة بها. وهذا ما سنعرضه في هذا المقال للاستفادة من هذا العشب الرباني. فوائد الحلبة معروف عن الحلبة تأثيرها على التحكم في مستويات السكر في الدم، وذلك لقدرتها على تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين. مشروب الحلبة يعمل على بطئ إمتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم. لها قدرة كبيرة على التخفيض من مستويات الكوليسترول في الدم، وبذلك تعمل على تنشيط الدورة الدموية، والتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها، وتحسين عملية الأيض، والحفاظ على صحة القلب والشرايين. تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم، والذي بدوره يحافظ على مستوي السوائل في الجسم كما يعمل على الحفاظ على معدل دقات القلب. غنية بعنصر الحديد، مما يجعلها من الأغذية أو المشروبات التي تعزز إنتاج كرات الدم الحمراء، وتعمل على محاربة الأنيميا وفقر الدم. لها قدرة على التحسين من أداء الجهاز الهضمي، ونجاح عملية الهضم، كمل تعمل علي التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، والقضاء على عسر الهضم، والتخلص من فضلات المعدة والأمعاء. مستخلص بذور الحلبة يعمل على تقليل كمية الدهون في الجسم، وخاصة بالنسبة للرجال الذين يعانون من زيادة دهون البطن. تعالج الحلبة الإمساك وصعوبة الإخراج، وتحافظ علي صحة الأمعاء و الهضم الجيد، ومن ناحية أخري تعمل علي فتح الشهية وتنظيف المعدة. تعمل علي تنظيف الجسم وتخليصه من السموم والبكتيريا، وبذلك تعزز و تدعم عمل الكبد والكليتين. الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة الطريقة الأكثر شيوعا هي منقوع الحلبة، والتي تساعد في حالات عسر الهضم، أو كمشروب صحي مفيد يمكن تناوله على الريق أو بعد وجبة الإفطار.

الحلبة المنبتة المعتاد عملها في البيوت كطبق في الأعياد وشم النسيم، وهي للاستفادة القصوى من الألياف والمعادن في الحلبة، والمساعدة على تنظيف القولون والمعدة من الفضلات.

الحلبة المعقودة يقوم بعملها الأمهات والجدات وهي نوع من أنواع المرابات الشهية المحببة لدي الكبار والصغار.

الحلبة المحوجة الذي يعد أكثر المشروبات الفاتحة للشهية، كما أنها يمكن معاملتها كوجبة خفيفة كاملة العناصر الغذائية وغنية بالفيتامينات المختلفة أهمها فيتامين ب ٦ وب ١٢ وفيتامين د أيضا و عنصر الحديد. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة للحصول على أعلي إستفادة منها - ثقفني

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