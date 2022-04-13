بكيلو من السميد حضري كمية كبيرة من معمول التمر بالسميد السعودي في المنزل

يعد معمول التمر بالسميد ، هو نوع من أنواع الحلويات التي تشتهر بها بلاد الشام والسعودية، وهي حلوى منزلية تتمتع بمذاق لذيذ يعشقه جميع أفراد العائلة، وتعتبر من الحلويات التي تسد الجوع وأيضاً تحتوي علي قيمة غذائية عالية، وتعتبر من أهم حلويات الأعياد وأولها فصنعه في المنزل مع العائلة، هو احتفال بحد ذاته لما يحمله من رائحة ونكهة الأعياد الكريمة، وهي من أشهر وصفات الحلويات السعودية، وهي عبارة عن أقراص من السميد أو الدقيق محشوة بالتمر الغني بالكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة للجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل معمول التمر بالسميد في المنزل.

مكونات عمل معمول التمر بالسميد

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذا النوع من الحلوى السعودي وهي كالتالي:-

كيلو من السميد.

300 جرام من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة مستكة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف معلقة صغيرة من المحلب.

ثلاثة أرباع معلقة صغيرة بكينج بودر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من ماء الزهر.

نصف كوب من الماء.

مقدار نصف كوب من ماء الورد.

للحشو:-

نصف معلقة صغيرة حبهان.

معلقة كبيرة من القرفة.

تمر منزوع النوي منقوع في ماء ساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير معمول التمر بالسميد السعودي في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

قومي بوضع السميد والزبدة في وعاء عميق، ثم ادعكي المكونات جيداً مع بعض حتي تتجانس. ثم غطي المكونات ثم اتركيها جانباً، لحوالي ليلة كاملة حتي تصبح ناعمة. ثم أضيفي الدقيق والمستكة والمحلب والفانيليا وبكينج بودر، مع الخلط المستمر حتي تتداخل المكونات مع بعضها. بعد ذلك في إناء صغير الحجم، اخلطي الماء والخميرة والسكر، حتي ذوبان المكونات جيداً. ثم اتركي المكونات جانباً لحوالي 10 دقائق لتتفاعل، ثم اسكبي المكونات فوق خليط السميد، ثم زيدي ماء الورد وماء الزهر. بعد ذلك أخلطي المكونات من جديد حتي تحصلي علي عجينة متماسكة، ثم غاطيها واتركيها جانباً لحوالي ساعة كاملة حتي ترتاح. ثم خذي مقدار من العجينة وكوريه بواسطة يديك، ثم احشيه بالقليل من حشوة التمر. بعد ذلك شكلي العجينة بواسطة أداة مخصصة للمعمول، ثم صفيها في صينية فرن مغلفة بورق الزبدة. كرري العملية حتي الانتهاء من باقي الكمية، ثم ادخلي الصينية فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم اتركي الصينية في الفرن المسخن لحوالي 25 دقيقة، حتي تحصلي علي لون ذهبي للمعمول.

طريقة تحضير الحشو

هيا بنا نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير حشوة المعمول وهي كالتالي:-