نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي أحلي سلطة طحينة باللبن الشهية وسلطة الطحينة البيضاء اللذيذة وأفضل من الجاهزة في المقال التالي

سلطة الطحينة من أحلي المقبلات اللذيذة والمفضلة في كل وجبة، وكما أن لها العديد من الأشكال المتنوعة والمختلفة ويوجد منها ماهو شرقي وغربية والمفضلة تناولها مع الوجبات الخفيفة والسريعة مثل الكباب أو الكفتة، والبعض الآخر يفضل أكلها مع وجبات المؤكلات البحرية مثل السمك، والجمبري وغيرها من المؤكلات، والطحينة من السلاطات سريعة التحضير وحلوة المذاق ويفضل تناولها الكبار والصغار، كما أن منها العديد من الأنواع المختلفة والمتنوعة وذلك مثل سلطة الطحينة والكمون، وسلطة طحينة بالزبادي، وسلطة صحينة البيضاء العادية، وسلطة الطحينة باللبن ولذلك فإننا نقدم لكم أبسط طريقة صحية لتحضير سلطة الطحينة بأنواعها وبالمنزل دون تعب ولا تكلفة. طريقة تحضير سلطة الطحينة العادية ومكوناتها المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نحضر طبق لنضع به ربع كوب الطحينة الخام، وثلاث فصوص الثوم المهروس، ونصف ملعقة الملح والكمون، مع إضافة ثلاث ملاعق الخل الأبيض، ونقلب كل هذه المكونات جيدا.

ثم نضيف إلى هذه المكونات ثلاث ملاعق الدقيق بالتدريج مع حركة التقليب المستمرة، ثم نضيف ملعقة من الزيت النباتي، ونخلط المكونات جيدا ببعضهم. نستمر في عملية التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب المتماسك.

ونخضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة الشهية، ونضع عليها أعواد من البقدونس للتزيين وحسب الرغبة. طريقة سلطة طحينة باللبن ومكوناتها المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

كوب من اللبن الحليب السائل.

حبة ليمون واحدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نأتي بوعاء نظيف ونضع فيه ربع كوب من الطحينة، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الخل، ونقلب المكونين جيدا. ثم نضيف إليها كوب من اللبن الحليب السائل، ونضيف إليها نصف ملعقة من الملح، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ونمزجهم جيدا ببعضهما.

ثم نضع عليهم زيت الزيتون، مع إضافة عصير حبة الليمون، ويقلب تماما للحصول علي قوام متماسك ومناسب.

نحضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة باللبن التي تم إعدادها، مع إضافة القليل من أعواد البقدونس وزيت زيتون في الوجه، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وتناولها مع أي وجبة. عمر شويل - جدة إعملي أحلي سلطة طحينة باللبن الشهية وسلطة الطحينة البيضاء اللذيذة وأفضل من الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي أحلي سلطة طحينة باللبن الشهية وسلطة الطحينة البيضاء اللذيذة وأفضل من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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