وصفة الليمون والفازلين السحرية للقضاء على التجاعيد وتفتح البشرة 10 درجات في أسبوع

تعتبر وصفة الليمون والفازلين ، من أروع الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والنعومة في أسرع وقت، وتقضي على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً، لأن مادة الليمون الطبيعية تعمل كمبيض طبيعي رائع للبشرة وتغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، كما يعطي الفازلين النعومة والترطيب ويحافظ على البشرة من الجفاف لأنه يحتوي على مادة البرافين الطبيعي وهي مادة لا تحتوي على روائح عطرية تسبب تشقق البشرة، وهى وصفة رائعة في إزالة التصبغات الجلدية التي تظهر تحت الإبط والمناطق الداكنة واستخدام هذه الوصفة الطبيعية بشكل يومي تجعل البشرة بيضاء ومشرقة وبدون تجاعيد للأبد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة الليمون والفازلين السحرية للقضاء على تجاعيد البشرة وتفتيح 10 درجات في أسبوع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة الليمون والفازلين السحرية

تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير وصفة الليمون والفازلين السحرية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد وهى كما يلي:-

نقوم بوضع جميع المكونات في علبة متوسطة الحجم ونقلبهم مع بعض جيداً. نحتفظ بالعلبة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك جيداً تصبح مثل الكريم. نقوم بدهن الوجه بالخليط كل لليلة ويترك حتى صباح اليوم التالي. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر مع مراعاة عدم تعرض البشرة للشمس. يفضل وضع هذه الوصفة على الوجه بشكل يومي حتى نجعل البشرة نضرة وجميلة.

فوائد الليمون والفازلين للبشرة

تحتوي الوصفة على فوائد مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-