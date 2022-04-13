أقوى وصفة لتبييض الاسنان وازالة الجير والتخلص من الاصفرار في 5 دقائق

وصفة لتبييض الأسنان وإزالة الجير من أكثر الأشياء التي يدور عليها التساؤلات علي محركات البحث بشكل دائم وفي جميع الأوقات، هذا لأن من أهم مظاهر الجمال التي يتميز بها الإنسان هي الأسنان، فهي من علامات الجمال التي يتميز بها الوجه، ولكن الأسنان من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الاصفرار و تغيير لونها وهذا لأسباب كثيرة من أهم تناول الطعام والمشروبات وأيضا عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل الصحيح فهذا يؤدي إلى تراكم الجير على اللثة و يتعرض إلى الاصفرار، ولذلك يبحث الجميع دائماً على حلول لهذه المشكلة ويلجأون إلى الذهاب إلى الطبيب وهذا أصبح مكلف الثمن جدًا، ولذلك وجدنا لكم أقوى وصفات لتبيض الأسنان وإزالة الجير من أول استخدام.

الخلطة الأولى لتبييض الأسنان بالخميرة

سنقدم لكم خلطات قوية وفعالة جدًا لتبييض الأسنان وإزالة الجير من على اللثة والأسنان بدون مجهود أو ذهاب إلي الطبيب، حل فوري لجميع مشاكل الأسنان، مكونات خلطة تبييض الأسنان وإزالة الجير هي:

ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة من معجون أسنان.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير خلطة تبييض الأسنان

نأتي بوعاء ونقوم بوضع معجون الأسنان و الملح و البيكنج بودر.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا.

ثم نضيف الخميرة الفورية ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

طريقة الإستخدام

نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة جيدا لكي نتأكد من عدم وجود بقايا من الأطعمة.

بعد ذلك نوزع الخليط على الأسنان ونقوم بفرك الخليط بشكل جيدا.

نستمر في فرك الخليط على الاسنان لمدة 5 دقائق.

ثم نغسل الأسنان بالماء وستلاحظين الفرق من أول مرة.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

الخلطة الثانية لتبييض الأسنان بالفحم

من أشهر الوصفات التي تبيض الأسنان بشكل سريع هو الفحم، مكونات الخلطة هي:

حبة فحم صغيرة مطحونة.

فنجان عصير ليمون طبيعي طازج.

طريقة استخدام ق خلطة تبييض الأسنان بالفحم