نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جمال الكوريات ماسك الأرز الكوري يزيل التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق في المقال التالي
ماسك الأرز الكوري أقوى ماسك طبيعي يخلص البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها، فهو يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، ويقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة نهائياً، ويعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وجعلها أكثر إشراقًا وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل ماسك الأرز الكوري الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل ماسك الأرز الكوري لتفتيح البشرة
يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- ثلاث نقاط من زيت اللوز المر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك الأرز الكوري بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نقوم بخلط دقيق الأرز مع حليب البودرة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.
- نقوم بإضافة ماء الورد ، والحليب السائل الخليط، ثم نقلب برفق.
- نضيف زيت اللوز للخليط، ثم نقلب برفق حتى نحصل على خليط يشبه الكريم تمامًا.
- نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الماسك جيدًا.
- نترك الماسك على الوجه مدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.
- قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك.
- نكرر وضع الماسك على الوجه كل يوم قبل النوم مباشرةً حتى نجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.
ماسك دقيق الأرز والنشا لتفتيح البشرة
يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء كبير ونضع به ملعقة صغيرة من النشا، وملعقة صغيرة من دقيق الأرز، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.
- نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب، وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم نقلبهم جيدًا حتى نحصل على خليط يشبه العجينة.
- نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الماسك تمامًا.
- نترك الماسك على الوجه مدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.
- نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر.
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