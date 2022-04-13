طريقة تحضير الهريسة بالسمن البلدي أجمل حلوى لعزومات رمضان

تعتبر الهريسة من أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الاشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الشهي كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ونحن في شهر رمضان المبارك حيث يكثر تحضير الحلوى وتقديمها والهريسة بالسمن البلدي أجمل ما يمكنك تقديمه، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الهريسة بالسمن البلدي.

تحضير الهريسة بالسمن البلدي

تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أن المقادير غير مكلفة ومتواجدة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

أولاً مقادير القطر لسقي الهريسة به بارداً

كأس ونصف الكأس من المياه. كأس وربع الكأس من السكر الأبيض. عصرة من الليمون الحامض. رشة من الفانيليا البودرة.

مقادير الهريسة بالسمن البلدي

ثلاثة أكواب من السميد الناعم. كأس من السمن البلدي. كأس من جوز الهند المبشور الغير محلى. كأس من الحليب السائل كامل الدسم. كأس من القطر الكثيف. ملعقة من ماء الورد الطبيعي. كوب إلا ربع الكوب من السكر الأبيض. ملعقتان من السمن البلدي من أجل أن يتم دهن وجه الهريسة. مكسرات نية ومفرومة. قشطة للتقديم.

طريقة تحضير الهريسة بالسمن البلدي