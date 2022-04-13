نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير حلوى السنيورة في المنزل هتجددي بيها سفرتك وتبهري ضيوفك وأسرتك في المقال التالي
تعتبر حلوى السنيورة من إحدى أفضل أنواع الحلويات الجديدة التي نالت إعجاب كل من تناولها وأصبح يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم حلوى السنيورة بالمذاق الشهي اللذيذ بالإضافة لسهولة التحضير، كما أننا في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات حيث يكثر تقديم الحلوى لأسرتنا وتبادلها مع جيراننا وتحضيرها خصيصاً لتقديمها لضيوفنا الأعزاء في العزومات، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم لحضراتكم الخطوات المتبعة في تحضير حلوى السنيورة الجديدة من نوعها في المنزل بكل سهولة، كل ما عليكم فقط هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير حلوى السنيورة في المنزل
يتم تحضير حلوى السنيورة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير حلوى السنيورة وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
مكونات حلوى السنيورة
- كأسان من السمنة أو الزبدة.
- ثلاثة أكواب من السكر الناعم.
- ستة أكواب من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الكربونات.
- فستق حلبي مجروش.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير حلوى السنيورة
- أولًا يتم الحصول على إناء وبعد ذلك يتم وضع فيه كلًا من السمن والسكر ويتم خلطهم مع بعضهم البعض جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة الطحين بشكل تدريجي ثم يتم الخلط.
- يتم إضافة الكربونات والفانيليا ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك تقسم العجينة إلى قطع ويكون حجمها متساوي ثم الحصول على قالب ويتم وضع فيه كمية قليل.
- الخطوة التالية يتم ضرب حافة القالب فيها على حافة الطاولة من أجل أن تقطع قطعة السنيورة الواحدة من القالب بشكل منفرد أو يمكن استخدام القطعات أو مكبس الحلويات.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورقة الزبدة ثم يتم وضع قطع السنيورة فيها لتسويتها في الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير حلوى السنيورة في المنزل هتجددي بيها سفرتك وتبهري ضيوفك وأسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.