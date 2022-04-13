تحضير حلوى السنيورة في المنزل هتجددي بيها سفرتك وتبهري ضيوفك وأسرتك

تعتبر حلوى السنيورة من إحدى أفضل أنواع الحلويات الجديدة التي نالت إعجاب كل من تناولها وأصبح يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم حلوى السنيورة بالمذاق الشهي اللذيذ بالإضافة لسهولة التحضير، كما أننا في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات حيث يكثر تقديم الحلوى لأسرتنا وتبادلها مع جيراننا وتحضيرها خصيصاً لتقديمها لضيوفنا الأعزاء في العزومات، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم لحضراتكم الخطوات المتبعة في تحضير حلوى السنيورة الجديدة من نوعها في المنزل بكل سهولة، كل ما عليكم فقط هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير حلوى السنيورة في المنزل

يتم تحضير حلوى السنيورة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير حلوى السنيورة وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات حلوى السنيورة

كأسان من السمنة أو الزبدة. ثلاثة أكواب من السكر الناعم. ستة أكواب من الطحين الأبيض. ملعقة صغيرة من الكربونات. فستق حلبي مجروش. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير حلوى السنيورة