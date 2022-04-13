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تعتبر المدلعة من الحلويات المتعارف عليها في الآونة الأخيرة لكن يرجع أصل مكوناتها للحلويات الشرقية القديمة حيث تتكون المدلعة من طبقة من البسبوسة وطبقة أخرى من الكنافة وبينهما كريمة ومزينه بالشيكولاتة، والمدلعة هى إحدى أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير واستطعنا من خلاص مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير المدلعة. مكونات المدلعة نصف كيلو جرام من دقيق السميد. كأس من السمن المذاب أي نوع. كأس من الحليب كامل الدسم. كأس من السكر الأبيض الناعم. ملعقتان كبيرتان من جوز الهند. ربع كيلو جرام من الكنافة. ربع كأس من السكر البودرة للكنافة. نصف كأس من السمن المذاب للكنافة. شربات لسقي المدلعة.. كريم شانتيه. مكسرات مطحونة. كراميل للتزيين. شوكولاتة سائلة للتزيين. طريقة تحضير المدلعة أولًا يتم تحضير البسبوسة من خلال خلط كلًا من السكر والسميد وجوز الهند مع فركهم جيدًا باليدين مع القيام بإضافة كلًا من الحليب والسمنة ويتم التقليب. الحرص على عدم التقليب بكثرة منعًا لإصابة البسبوسة بالعرق. يتم الحصول على صينية ثم يتم وضع فيها ورق الزبدة وبعد ذلك يتم إضافة خليط البسبوسة ثم يتم تسخين الفرن. بعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم وضع الشربات على البسبوسة. ثانياً القيام بتحضير الكنافة من خلال تفتيتها مع إضافة السكر البودرة والسمن مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم وضع ورق الزبدة المدهون بالسمنة ثم يتم وضع خليط الكنافة. يتم إدخال الصينية إلى الفرن ويتم تركها في الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم يتم إضافة الشربات عليها. يتم إخراج البسبوسة من الفرن ثم توضع في طبق التقديم ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة من المكسرات. ثم يتم وضع الكنافة ثم الكريم شانتيه ثم الكراميل مع الشوكولاتة وبالهناء عليكم. عمر شويل - جدة طريقة تحضير حلوى المدلعة في المنزل بحرفية كبرى محلات الحلوانية المتخصصة - ثقفني

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