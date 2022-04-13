نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم من الصيدلية لتبييض الجسم و المناطق الحساسة وبين الفخذين وإزالة سواد السنين فى 3 أيام فقط النتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة من الخطوات الصعبة التي تحتاج لوقت طويل للحصول على نتيجة مرضية, وتتعرض البشرة للغمقان بسبب الشمس التي تسبب زيادة في إفراز صبغة الميلانين في خلايا الوجه, واستخدام مواد للتفتيح تضر البشرة مثل الزيوت المصنعة أو الكريمات التي تحتوي على كورتيزون أو أي مواد كيميائية, وهناك العديد من الكريمات الخاص بتبيض البشرة وجعلها صافية, وهذا ما جعل الكثير ممن يعانون من أسمرار البشرة في حيرة شديدة أيهما الأفضل, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية ماهي أفضل كريم متواجد في الصيدلية لتبيض البشرة والتخلص من أسمرار الأماكن الحساسة خلال دقائق فقط.

كريم ستارفيل الطبيعي من الصيدلية لتبيض البشرة

كريم ستارفيل عبارة عن كريم يحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وأي مكان غامق في الجسم ومن أهم ما يميزه أنه يمكن استخدامه في الأماكن الحساسة دون أن يسبب أي ألتهاب بها, ويحتوي الكريم بشكل أساسي على شمع العسل الذي يعقم البشرة ويساعد في ترطيبها بشكل فعال, كما يحتوي على فيتامين سي وهو من أكثر الفيتامينات التي يمكن استخدامها للبشرة, ويتم استخدام هذا الكريم مرة في الليل ومرة صباحا قبل التعرض الي الشمس, حيث أنه يوضع كمية متوسطة منه على البشرة بعد تنظيفها بالغسول المناسب ويتم توزيع الكريم لحين التأكد من أن كل خلايا البشرة أمتصت الكريم.

خطوات تحضير كريم تبيض طبيعي في البيت باللبان الدكر

كريم اللبان الدكر يعد واحد من أكثر كريمات التفتيح فاعلية حيث أنه يساعد في التخلص من طبقات الجلد الخارجية المتأثرة بالشمس ويساعد في تحسين صحة البشرة والتخلص من التجاعيد, ويحتوي الكريم على العديد من الفيتامنيات التي تغذي خلايا البشرة وتزيد من قدرتها على إنتاج الكولاجين والتخلص من أي تجاعيد كما أنه يعالج التصبغات التي تظهر في البشرة ويمكن تحضيره بالطريقة التالية:-