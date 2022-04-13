أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 5 دقائق كيكة الحلة بدون قالب

الكيك من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل يومي حيث أنها خفيفة ويمكن تحضيرها بسهولة ومكونات الكيك سهلة لذلك هي من أكثر الحلويات التي يفضل الأمهات تحضيرها, ولكن مالا يعرفه الكثير أن طريقة الكيك المعتادة هي ليست الطريقة الأصلية لتحضير الكيك بل أنه يمكن استخدام الخميرة مع الكيك للحصول على أفضل نتيجة للوصفة مثل محلات الحلويات, ولذلك سنوضح كيفية تجهيز حلوي الكيك بالخميرة الفورية بسهولة وضمان نجاح الوصفة.

ماهي المكونات المطلوبة لإعداد كيك الخميرة في البيت

المكونات

كوب إلا ربع حليب.

ربع معلقة خميرة فورية.

معلقتين بودرة كاسترد.

معلقة نشا.

ثلاث أكواب دقيق.

بيضتان.

كوب زبدة.

معلقتين لبن مجفف.

معلقة فانيليا.

كوب سكر.

المقادير المطلوبة لعمل الحشوة

معلقتين من الزبدة.

معلقتين من النشا.

معلقة من الشكولاتة الخام.

معلقة كاكاو خام.

معلقة صغيرة قهوة.

معلقتين من الحليب.

خطوات إعداد كيك الخميرة الفورية بحشو الشكولاتة في البيت مثل المطاعم

كيك الخميرة الفورية من أفضل طرق تجهيز الكيك الطري الهش ونتيجتها مضمونة لا تتعرض الكيك الهبوط عند نضجها في الفرن ويتم تحضيرها كالتالي:-