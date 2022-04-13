نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 5 دقائق كيكة الحلة بدون قالب في المقال التالي
الكيك من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل يومي حيث أنها خفيفة ويمكن تحضيرها بسهولة ومكونات الكيك سهلة لذلك هي من أكثر الحلويات التي يفضل الأمهات تحضيرها, ولكن مالا يعرفه الكثير أن طريقة الكيك المعتادة هي ليست الطريقة الأصلية لتحضير الكيك بل أنه يمكن استخدام الخميرة مع الكيك للحصول على أفضل نتيجة للوصفة مثل محلات الحلويات, ولذلك سنوضح كيفية تجهيز حلوي الكيك بالخميرة الفورية بسهولة وضمان نجاح الوصفة.
ماهي المكونات المطلوبة لإعداد كيك الخميرة في البيت
المكونات
- كوب إلا ربع حليب.
- ربع معلقة خميرة فورية.
- معلقتين بودرة كاسترد.
- معلقة نشا.
- ثلاث أكواب دقيق.
- بيضتان.
- كوب زبدة.
- معلقتين لبن مجفف.
- معلقة فانيليا.
- كوب سكر.
المقادير المطلوبة لعمل الحشوة
- معلقتين من الزبدة.
- معلقتين من النشا.
- معلقة من الشكولاتة الخام.
- معلقة كاكاو خام.
- معلقة صغيرة قهوة.
- معلقتين من الحليب.
خطوات إعداد كيك الخميرة الفورية بحشو الشكولاتة في البيت مثل المطاعم
كيك الخميرة الفورية من أفضل طرق تجهيز الكيك الطري الهش ونتيجتها مضمونة لا تتعرض الكيك الهبوط عند نضجها في الفرن ويتم تحضيرها كالتالي:-
- ننخل الدقيق ونضع عليه بودرة الكاسترد والنشا واللبن المجفف والخميرة ونقلبهم وننخلهم مرة أخري وهذه الخطوة مهمة لضمان عدم وجود كثل من الدقيق في الكيك بعد الطهي.
- نضع البيض مع الزبدة ويجب ان تكون في نفس درجة الحرارة الغرفة الموجودة بها ونخفق ونضيف الحليب ونخفق مرة أخري.
- نضيف السكر والفانيليا ونقلب حتى تذوب كل حبيبات السكر وتختفي, وبعد ذلك نضع الخليط الجاف عليه بالتدريج بكميات صغيرة.
- نقلب الخليط حتى يمتزح ويختفي الدقيق تمامًا ونترك الخليط جانبًا لحين تحضير الحشو.
- لتحضير الحشو نضع الزبدة على النار مع النشا ونضيف عليهم الكاكاو ونقلبهم وبعد ذلك نضيف الحليب والسكر وبعد أن يصبح القوام ثقيل نضيف معلقة القهوة والشكولاتة الخام ونقلبهم حتى تذوب الشكولاتة.
- نصب خليط الكيك في القالب ونضيف عليه الحشو ونقلبه بشكل عشوائي ونضعه في الفرن المسخن من قبل ساعة وبعد ذلك نخرجها ونتركها تبرد ونقطعها ونقدمها.
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