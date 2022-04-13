طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني علي أصوله لن تتوقف عائلتك عن طلبه

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طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني الأصلي بإحترافية وأطيب من أشهر المطاعم، وذلك في المنزل بسهولة وطريقة العجينة وتتبيل اللحمة المفرومة بسهولة، وذلك لتسهيل طريقة عمله، حيث يفضله الصغار والكبار لأنه وجبة متكاملة وغنية بالفوائد والعناصر الغذائية، يكفي بجانبها القليل من المخلل أو البطاطس المقلية والاستمتاع بأكلها في المنزل أو في المنتزهات وفي التجمعات العائلية الكبيرة والصغيرة. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني على أصوله المكونات المطلوبة للعجين نصف كيلو من الدقيق الأبيض فيما يعادل ثلاث أكواب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ثلالث ملاعق كبيرة من الزيت.

مقدار كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن. المكونات المطلوبة لتتبيل اللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة واحدة مفرومة.

ملح وفلفل.

بهارات لحمة أو بهارات حواوشي إذا وجد.

بقدونس مفروم.

ثمرتين من الفلفل الألوان أو الأخضر مفرومين. طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني على أصوله نقوم بعمل اللحمة المفرومة عن طريق إضافة البهارات والفلفل المفروم والبقدونس والبهارات مع الملح والفلفل والبصل وخلطهم جميعا جيدا. تحضر العجينة عن طريق إضافة الخميرة إلى الدقيق مع الزيت والسكر ورشة الملح ثم يضاف الماء للعجن، ويقلب العجين حتى تمام التمازج والحصول على القوام المتماسك، ثم يترك العجين لمدة لا تقل عن ساعة ليختمر ويتضاعف حجمه. في هذه الأثناء نقوم بتشكيل الحواوشي لقطع متساوية، حسب عدد أفراد العائلة ستكفي هذه الكمية من أربع إلى خمس أفراد لتكون من ثماني إلى تسع كرات. بعد مرور ما لا يقل عن ساعة على إختمار العجين، سنلاحظ تضاعف حجمه، عندها نقوم بتشكيله إلى كرات متساوية بنفس عدد كرات اللحم، ثم تفرد الكرات في شكل دائري متساوي قدر المستطاع ليسهل وضع اللحم المفروم بداخلها. يفرد اللحم المفروم على نصف الدائرة فقط من العجين، على أن يتم إغلاق النصف الاخر من الدائرة عليه ويغلق بإحكام. تكرر نفس الطريقة على باقي العجين، ثم نقوم بدهن صينية أو صاج الفرن بالقليل من الزيت، ويوضع الحواوشي في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة من٢٠ إلى ٢٥ دقيقة حتى يصل إلى لون النضج المطلوب والتأكد من نضج اللحم المفروم بداخله أيضا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني علي أصوله لن تتوقف عائلتك عن طلبه - ثقفني

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