نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الكفتة المشوية للشيف حسن بمكونات اقتصادية في المقال التالي

تعتبر الكفتة المشوية للشيف حسن من ألذ الأطباق التي يحبها الجميع، لذلك كل امرأة تريد أن تعرف كيف تصنع الكفتة في المنزل، كما يتم تحضيرها بواسطة الشيف حسن وهناك أكثر من طريقة لكل شيف ولكل واحد له طريقته الخاصة في تحضيرها قد تكون نفس المكونات ولكن هناك اختلاف فيما بينهما، ومن هنا سنتعرف على طريقة تحضير الكفتة بالتفصيل وكذلك سر نجاح التتبيلة من خلال تكات وحركات الشيف حسن فتابعونا. مكونات الكفتة المشوية للشيف حسن كيلو لحم مفروم دهن.

بصلتين.

بهارات وتوابل اللحم المفروم.

بيضة.

بقسماط طرية.

ملح وفلفل أسود.

نصف كيلو بطاطس مقطعة إلى شرائح.

نصف كيلو فلفل ملون مقطع.

طماطم مقطعة.

شرائح بصل. الكفتة المشوية للشيف حسن قومي في بداية الأمر بفرم اللحمة ويفضل أن تكون خالية من أي دهون حتى تكون خفيفة ومميزة.

بعد ذلك يتم بشر البصل ويتم وضعه على اللحمة المفرومة مع وضع كافة البهارات مع الفلفل الأسود والملح.

قومي بخلط كل من البقسماط الناعم والبيضة وزيت زيتون أو نباتي معًا حتى تصبح متجانسة وناعمة في الأيدي.

عمل كرات صغيرة من هذه المكونات ونتركها حتى يتم تحضير الخضار.

نحضر صينية مدهون بقليل من الزبد أو الزيت الذي يتم فيه طهي الكفتة ونضع فيه حبة من البقسماط الناعم ونقوم بفرده جيدًا لمنع الالتصاق.

قومي برص صوابع الكفتة في الصينية اللحمة وإدخالها الفرن على درجة حرارة 100 أو أقل لمدة 30 دقيقة في الفرن.

قومي باستخراج الكفتة من الفرن ورصها في الصينية. أسرار نجاح الكفتة يجب أن تكون اللحمة المفرومة بها نسبة من الدهون من أجل أن تتماسك أصابع الكفتة بشكل جيد.

لا بد من فرم البصل حتى يصبح ناعم بشكل جيد، ويكون اللحم مفرومًا ناعمًا جدًا.

عند إضافة البصل، لابد من فرمهم بشكل جيد من السائل واستخدم تفل قصب السكر فقط عند التشكيل على الأسياخ.

التوابل الأساسية لصنع الكفتة هي “الملح والفلفل والبهارات.

قومي بوضع البيكنج بودر على اللحم لتحصلي على كفته هشة وخفيفة.

لتحضير أسياخ الشواء، انقعها في الماء لعدة ساعات حتى لا تحترق أثناء الشواء.

تبلي اللحم ببقية المكونات واتركيه في الثلاجة لفترة، ويمكنك تحضيره في الليلة السابقة واليوم التالي اصنعي الكفتة فيه. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل الكفتة المشوية للشيف حسن بمكونات اقتصادية - ثقفني

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