نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى المشهيات اللذيذة الكبة السورية في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

تعتبر الكبة السورية من الأكلات السوري المشهورة والتي تتميز بطعمها الشهي والرائع ويحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج لأنها تعد من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي الكبة السورية على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنها تحتوي على فيتامينات وبروتينات ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عملها. مكونات عمل الكبة السورية في المنزل كيلو جرام من اللحمة المفرومة فرما ناعما.

كيلو جرام من البرغل الناعم

واحدة من البصل مفرومة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة مطحونة

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل المطحون طريقة عمل الكبة السورية الشهية في المنزل نحضر طبق عميق ونضع به البرغل ثم نضع به كمية من الماء حتى يتم نقعه ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نأخذ كمية من البهارات ونضعها على اللحمة ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.

نحضر مطحنة البهارات ونضع بها كمية من البرغل مع رشة من الملح ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

ثم نحضر طاسة ونضع بها قليل من الزيت ونضيف إليه البصل ونقلبها حتى تذبل ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نضيف اللحمة ونضيف إليها كمية من البهارات حسب رغبتكم ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتحول لون اللحمة إلى اللون البني.

ثم نقوم بتقسيم عجينة البرغل إلى قطع حسب الحجم الذي نريده.

بعد ذلك نقوم بفرد قطعة البرغل ونضع عليها كمية من الحشو بها ونقوم بإغلاقها جيدا حتى ننتهي من حشو البرغل كله.

ثم نحضر طاسة ونضع بها زيت على نار متوسطة ونضع بها حبات البرغل المحشية باللحمة ونقوم بتهدئة النار حتى يتغير لون الكبة السوري من اللون الأبيض إلى اللون البني.

نرفع الكبة من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيوت الزائدة.

ثم نضع الكبة السوري في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أحلى المشهيات اللذيذة الكبة السورية في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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