وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف والتخلص من فرط التصبغ

البقع الغامقة وتصبغات منطقة المؤخرة والارداف من المشاكل الشائعة جدا عند كتير من البنات ، وده ممكن يكون بيحصل لاننا مش بندي اهتمام كفاية للمناطق دي اثناء الشاور ، ومع الوقت المكان ده بيغمق ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على كل الاسباب اللي بتأدي لغمقان المنطقة دي ، بالاضافة لمجموعة وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف بمكونات بسيطة من مطبخك.

اسباب غمقان وتصبغات المؤخرة والارداف:

– الجلد في اماكن زي تنيات الارداف, الابط, الكوعين, الركبتين, المؤخرة ، كلها بتحتوي على تركيز اعلى من الخلايا الصبغية (الخلايا اللي بتنتج الميلانين) وهو المسؤول عن صبغة بشرتنا.

– المناطق دي دايما بتعاني من الاحتكاك بشكل مستمر ، وده بيأدي لتهيج الجلد وفرط التصبغ.

– وواحدة من اكتر الاسباب الشائعة لفرط تصبغ المؤخرة هو حب الشباب ، وهي مش حب الشباب المعروف ولكن بتكون حالة اسمها التهاب الجريبات ، واللي بتسبب التهاب بصيلات الشعر ، وبيظهر بثور صغيرة مشابهه لحب الشباب حوالين بصيلات الشعر او نتؤات حمرا صغيرة ، والتهاب الجريبات ممكن يحصل كمان بسبب الملابس الضيقة والعرق.

– الملابس الضيقة ممكن انها تحبس الاوساخ, العرق, خلايا الجلد الميتة, البكتيريا في الجلد وتمنعه انه يتنفس ، وده هيأدي في النهاية لالتهاب بصيلات الشعر.

– لو انتي بتمارسي رياضة وفضلتي لابسه الهدوم فترة طويلة وانتي عرقانة ، ده هيحبس العرق والبكتيريا ، وكل ما طالت مدة لبس الملابس ، كل ما بقى الجلد معرض اكتر للمهيجات لفترة اطول.

– عدم العناية الكافية بالمناطق دي.

– قلة ترطيب المكان.

– الضغط المستمر على المكان ده بسبب القعدة لساعات طويلة.

– قلة تقشير منطقة المؤخرة والارداف.

وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف:

1- وصفة قشر البرتقان المطحون واللبن:

البرتقان بيحتوي على حمض الستريك والمعروف انه بيقلل من انتاج الميلانين الزيادة في الجسم ، وده بيساعد على التخلص من التصبغ والبقع الغامقة ، وده بدوره هيأدي لتوحيد لون البشرة ، تقدري تستخدمي البرتقان نفسه او القشر على المؤخرة والارداف.

المكونات:

2 معلقة كبيرة قشر برتقان مطحون.

1 معلقة صغيرة عصير ليمون.

1 معلقة صغيرة لبن.

1 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي قشر البرتقان المطحون مع عصير الليمون ، ضيفي العسل, واللبن وقلبي كل المكونات مع بعض كويس ، افردي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة 3 – 4 مرات في الاسبوع لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها.

2- وصفة الليمون والكركم:

الليمون غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشرة مع الاستخدام المنتظم ، بالاضافة ان الكركم بيحتوي على خصائص مظهرة ومضادة للبكتيريا بتساعد على تلطيف تهيج البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

½ معلقة صغيرة كركم.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي عصير الليمون مع الكركم ، اغمسي قطعة قطن في الخليط وادهني بيها المكان ، سيبيه لمدة 3 – 5 دقايق وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر ونص لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.

3- وصفة الطماطم والزبادي:

الطماطم بتحتوي على خصائص تبييض طبيعية بتساعد على تجديد شباب البشرة وتفتيح لونها ، وبالتالي التخلص من فرط التصبغ ، وفي دراسة لقوا ان الطماطم بتحتوي على مركب اسمه اللايكوبين اللي بيحمي الجلد من فرط التصبغ.

المكونات:

2 معلقة كبيرة طماطم مهروسة.

1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.

½ معلقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

في بولة اخلطي الطماطم مع الشوفان والزبادي وقلبيهم مع بعض كويس ، افردي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميا.

4- وصفة اللبن والعسل:

اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك ، وهو عنصر مضاد للتصبغ ، بيساعد على تبييض المؤخرة والارداف ، من ناحية تانية العسل بيحتوي على خصائص بتساعد على تنعيم ونضارة البشرة.

المكونات:

2 معلقة كبيرة لبن.

2 معلقة كبيرة عسل.

الطريقة:

في بولة صغيرة اخلطي اللبن مع العسل ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 – 12 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

5- وصفة خل التفاح:

خل التفاح غني بحمض الاسيتيك اللي بيساعد على تفتيح لون البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة من خل التفاح.

1 معلقة كبيرة ماية.

الطريقة:

اخلطي خل التفاح مع الماية ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في اليوم.

6- وصفة جل الالوفيرا وماية ورد:

جل الالوفيرا بيحتوي على مركب مزيل التصبغ اسمه الالوين ، بيساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال مع الاستخدام المنتظم.

المكونات:

2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

2 معلقة كبيرة ماية ورد.

الطريقة:

اخلطي جل الالوفيرا مع ماية الورد ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرة كل يوم.

7- وصفة الشوفان:

الشوفان ليه فوايد للعناية بالبشرة ، بيساعد على تنضيف وتقشير بشرتك ، وبالتالي بيزيل خلايا الجلد الميتة ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد في علاج البقع الغامقة والندبات.

المكونات:

1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.

1 معلقة كبيرة عصير طماطم.

1 معلقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

اخلطي الشوفان مع عصير الطماطم والزبادي ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

8- وصفة البطاطس والسكر:

البطاطس بتحتوي على انزيم اسمه الكاتيكوليز اللي بيمنع عمل الخلايا المنتجة للميلانين واللي بتتسمى بالخلايا الصبغة ، وبالتالي بيقلل من انتاجها المفرط ، وبالتالي بيساعد على تفتيح البشرة.

المكونات:

4 معالق كبيرة عصير بطاطس.

1 معلقة كبيرة سكر.

الطريقة:

قشري ثمرة بطاطس وابشريها واستخرجي منها العصير بتاعها ، وضيفي له السكر ، حطي الخليط على المؤخرة وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة 3 – 4 مرات في اليوم لمدة شهر.

9- وصفة البابايا والموز والشاي الاخضر:

البابايا بتحتوي على انزيم اسمه البابين فيه خصائص مقشرة للجلد ، وبيساعد على تفتيح البشرة ، وبيزيل الخلايا الميتة ، وبيساعد على تجديد خلايا البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة بابايا مهروسة.

1 معلقة كبيرة موز مهروس.

2 معلقة كبيرة شاي اخضر.

الطريقة:

اخلطي البابايا مع الموز وضيفي لهم الشاي الاخضر ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرة كل يوم.

10- وصفة الخيار وخشب الصندل والعسل:

الخيار وخشب الصندل معروفين باحتوائهم على خصائص معالجة للون البشرة الغامقة بشكل فعال.

المكونات:

1 معلقة كبيرة عصير خيار.

1 معلقة صغيرة بودرة خشب الصندل (من عند العطار).

1 معلقة صغيرة عسل.

1 معلقة صغيرة زيت لوز حلو.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

11- زيت فيتامين E:

زيت فيتامين Eبيحتوي على مضادات الاكسدة القوية اللي بتساعد على علاج فرط التصبغ ، وبالتالي تفتيح البشرة.

المكونات:

2 معلقة كبيرة زيت فيتامين E.

الطريقة:

ادهني المكان بالزيت مع التدليك ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية باردة.

كرري الوصفة مرة كل يوم.

12- وصفة زبدة الكاكاو والسكر:

زبدة الكاكاو مليانة بالمطريات اللي بتساعد على تبييض البشرة ، وبترطب البشرة بعمق وبتخليها ناعمة ونضرة ، السكر كمان بيساعد على تفتيح البشرة.

المكونات:

1 معلقة كبيرة زبدة كاكاو.

1 معلقة كبيرة سكر.

الطريقة:

اخلطي زبدة الكاكاو مع السكر، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

روتين بالوصفات الطبيعية لتفتيح الاماكن الغامقة في الجسم