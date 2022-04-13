وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف والتخلص من فرط التصبغ

البقع الغامقة وتصبغات منطقة المؤخرة والارداف من المشاكل الشائعة جدا عند كتير من البنات ، وده ممكن يكون بيحصل لاننا مش بندي اهتمام كفاية للمناطق دي اثناء الشاور ، ومع الوقت المكان ده بيغمق ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على كل الاسباب اللي بتأدي لغمقان المنطقة دي ، بالاضافة لمجموعة وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف بمكونات بسيطة من مطبخك.
اسباب غمقان وتصبغات المؤخرة والارداف:
– الجلد في اماكن زي تنيات الارداف, الابط, الكوعين, الركبتين, المؤخرة ، كلها بتحتوي على تركيز اعلى من الخلايا الصبغية (الخلايا اللي بتنتج الميلانين) وهو المسؤول عن صبغة بشرتنا.
– المناطق دي دايما بتعاني من الاحتكاك بشكل مستمر ، وده بيأدي لتهيج الجلد وفرط التصبغ.
– وواحدة من اكتر الاسباب الشائعة لفرط تصبغ المؤخرة هو حب الشباب ، وهي مش حب الشباب المعروف ولكن بتكون حالة اسمها التهاب الجريبات ، واللي بتسبب التهاب بصيلات الشعر ، وبيظهر بثور صغيرة مشابهه لحب الشباب حوالين بصيلات الشعر او نتؤات حمرا صغيرة ، والتهاب الجريبات ممكن يحصل كمان بسبب الملابس الضيقة والعرق.
– الملابس الضيقة ممكن انها تحبس الاوساخ, العرق, خلايا الجلد الميتة, البكتيريا في الجلد وتمنعه انه يتنفس ، وده هيأدي في النهاية لالتهاب بصيلات الشعر.
– لو انتي بتمارسي رياضة وفضلتي لابسه الهدوم فترة طويلة وانتي عرقانة ، ده هيحبس العرق والبكتيريا ، وكل ما طالت مدة لبس الملابس ، كل ما بقى الجلد معرض اكتر للمهيجات لفترة اطول.
– عدم العناية الكافية بالمناطق دي.
– قلة ترطيب المكان.
– الضغط المستمر على المكان ده بسبب القعدة لساعات طويلة.
– قلة تقشير منطقة المؤخرة والارداف.
وصفات طبيعية لتفتيح المؤخرة والارداف:
1- وصفة قشر البرتقان المطحون واللبن:
البرتقان بيحتوي على حمض الستريك والمعروف انه بيقلل من انتاج الميلانين الزيادة في الجسم ، وده بيساعد على التخلص من التصبغ والبقع الغامقة ، وده بدوره هيأدي لتوحيد لون البشرة ، تقدري تستخدمي البرتقان نفسه او القشر على المؤخرة والارداف.
المكونات:
2 معلقة كبيرة قشر برتقان مطحون.
1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
1 معلقة صغيرة لبن.
1 معلقة كبيرة عسل.
الطريقة:
في بولة صغيرة اخلطي قشر البرتقان المطحون مع عصير الليمون ، ضيفي العسل, واللبن وقلبي كل المكونات مع بعض كويس ، افردي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة 3 – 4 مرات في الاسبوع لحد ما توصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها.
2- وصفة الليمون والكركم:
الليمون غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشرة مع الاستخدام المنتظم ، بالاضافة ان الكركم بيحتوي على خصائص مظهرة ومضادة للبكتيريا بتساعد على تلطيف تهيج البشرة.
المكونات:
1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
½ معلقة صغيرة كركم.
الطريقة:
في بولة صغيرة اخلطي عصير الليمون مع الكركم ، اغمسي قطعة قطن في الخليط وادهني بيها المكان ، سيبيه لمدة 3 – 5 دقايق وبعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر ونص لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.
3- وصفة الطماطم والزبادي:
الطماطم بتحتوي على خصائص تبييض طبيعية بتساعد على تجديد شباب البشرة وتفتيح لونها ، وبالتالي التخلص من فرط التصبغ ، وفي دراسة لقوا ان الطماطم بتحتوي على مركب اسمه اللايكوبين اللي بيحمي الجلد من فرط التصبغ.
المكونات:
2 معلقة كبيرة طماطم مهروسة.
1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.
½ معلقة كبيرة زبادي.
الطريقة:
في بولة اخلطي الطماطم مع الشوفان والزبادي وقلبيهم مع بعض كويس ، افردي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرة واحدة يوميا.
4- وصفة اللبن والعسل:
اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك ، وهو عنصر مضاد للتصبغ ، بيساعد على تبييض المؤخرة والارداف ، من ناحية تانية العسل بيحتوي على خصائص بتساعد على تنعيم ونضارة البشرة.
المكونات:
2 معلقة كبيرة لبن.
2 معلقة كبيرة عسل.
الطريقة:
في بولة صغيرة اخلطي اللبن مع العسل ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 – 12 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية باردة.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
5- وصفة خل التفاح:
خل التفاح غني بحمض الاسيتيك اللي بيساعد على تفتيح لون البشرة.
المكونات:
1 معلقة كبيرة من خل التفاح.
1 معلقة كبيرة ماية.
الطريقة:
اخلطي خل التفاح مع الماية ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرتين في اليوم.
6- وصفة جل الالوفيرا وماية ورد:
جل الالوفيرا بيحتوي على مركب مزيل التصبغ اسمه الالوين ، بيساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال مع الاستخدام المنتظم.
المكونات:
2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.
2 معلقة كبيرة ماية ورد.
الطريقة:
اخلطي جل الالوفيرا مع ماية الورد ، ادهني المكان بالخليط وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرة كل يوم.
7- وصفة الشوفان:
الشوفان ليه فوايد للعناية بالبشرة ، بيساعد على تنضيف وتقشير بشرتك ، وبالتالي بيزيل خلايا الجلد الميتة ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد في علاج البقع الغامقة والندبات.
المكونات:
1 معلقة كبيرة شوفان مطحون.
1 معلقة كبيرة عصير طماطم.
1 معلقة كبيرة زبادي.
الطريقة:
اخلطي الشوفان مع عصير الطماطم والزبادي ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 5 – 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.
8- وصفة البطاطس والسكر:
البطاطس بتحتوي على انزيم اسمه الكاتيكوليز اللي بيمنع عمل الخلايا المنتجة للميلانين واللي بتتسمى بالخلايا الصبغة ، وبالتالي بيقلل من انتاجها المفرط ، وبالتالي بيساعد على تفتيح البشرة.
المكونات:
4 معالق كبيرة عصير بطاطس.
1 معلقة كبيرة سكر.
الطريقة:
قشري ثمرة بطاطس وابشريها واستخرجي منها العصير بتاعها ، وضيفي له السكر ، حطي الخليط على المؤخرة وسيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة 3 – 4 مرات في اليوم لمدة شهر.
9- وصفة البابايا والموز والشاي الاخضر:
البابايا بتحتوي على انزيم اسمه البابين فيه خصائص مقشرة للجلد ، وبيساعد على تفتيح البشرة ، وبيزيل الخلايا الميتة ، وبيساعد على تجديد خلايا البشرة.
المكونات:
1 معلقة كبيرة بابايا مهروسة.
1 معلقة كبيرة موز مهروس.
2 معلقة كبيرة شاي اخضر.
الطريقة:
اخلطي البابايا مع الموز وضيفي لهم الشاي الاخضر ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرة كل يوم.
10- وصفة الخيار وخشب الصندل والعسل:
الخيار وخشب الصندل معروفين باحتوائهم على خصائص معالجة للون البشرة الغامقة بشكل فعال.
المكونات:
1 معلقة كبيرة عصير خيار.
1 معلقة صغيرة بودرة خشب الصندل (من عند العطار).
1 معلقة صغيرة عسل.
1 معلقة صغيرة زيت لوز حلو.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض ، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
11- زيت فيتامين E:
زيت فيتامين Eبيحتوي على مضادات الاكسدة القوية اللي بتساعد على علاج فرط التصبغ ، وبالتالي تفتيح البشرة.
المكونات:
2 معلقة كبيرة زيت فيتامين E.
الطريقة:
ادهني المكان بالزيت مع التدليك ، وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه بماية باردة.
كرري الوصفة مرة كل يوم.
12- وصفة زبدة الكاكاو والسكر:
زبدة الكاكاو مليانة بالمطريات اللي بتساعد على تبييض البشرة ، وبترطب البشرة بعمق وبتخليها ناعمة ونضرة ، السكر كمان بيساعد على تفتيح البشرة.
المكونات:
1 معلقة كبيرة زبدة كاكاو.
1 معلقة كبيرة سكر.
الطريقة:
اخلطي زبدة الكاكاو مع السكر، وزعي الخليط على المكان وسيبيه لمدة 10 دقايق ، بعدها اغسليه بماية فاترة.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
روتين بالوصفات الطبيعية لتفتيح الاماكن الغامقة في الجسم
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