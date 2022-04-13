بخمس خطوات فقط.. روتين تنظيف البشرة العميق في المنزل سيسألكِ الجميع عن سر نضارة وحيوية وجهك

دائمًا ما يتعرض الكثير من الناس إلى الكثير من المشاكل عند إجراء عملية التنظيف البشرة العميق، فهذا الأمر يرجع إلى عدم وجود علم كافي بخطوات التنظيف الصحيحة، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال بشكل مفصل، وسيكون لدينا بشرة صحية ومثالية في أسرع وقت بدون اللجوء إلى منتجات باهظة الثمن أو خطوات شديدة التعقيد.

تنظيف البشرة العميق

تتم عملية تنظيف البشرة بعمق من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

اختيار الغسول المناسب للبشرة

نقوم في تلك الخطوة باستخدام غسول مخصص لتنظيف البشرة، فيجب أن يكون ذلك الغسول ملائم لنوع البشرة حتى تتم

عملية التنظيف بشكل صحيح.

عملية التنظيف بشكل صحيح. يجب أن يكون الغسول متوازن من الحموضة، وذلك بهدف التخلص من الأوساخ التي تتراكم بالبشرة بشكل نهائي.

يمكن عمل غسول البشرة طبيعياً باستخدام ماء الورد وماء الأرز.

تقشير الوجه طبيعياً

يجب الاعتناء بهذه الخطوة، فهي عبارة عن تقشير البشرة، فيجب أن تتم عملية التقشير بلطف حتى نتخلص من خلايا

الجلد الميت.

الجلد الميت. فيفضل استخدام سكرب تنظيف لطيف وملائم للبشرة، ومن الممكن أن يتم استخدام السكر مع زيت الزيتون، فهذا الأمر

يساعدنا في التخلص من أي آثار لخلايا الجلد الميت العنيدة.

يساعدنا في التخلص من أي آثار لخلايا الجلد الميت العنيدة. في حال البشرة الحساسة والدهنية يمكنكِ استخدام السكر وماء الورد.

تنظيف البشرة بالبخار

في تلك الخطوة نقوم باستخدام جهاز البخار، وذلك من خلال تعرض البشرة إلى بخار الماء الفاتر بشكل مباشر، فيجب

استخدام البخار بشكل صحيح، حتى تتم عملية التنظيف بعمق بصورة صحيحة دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على البشرة.

استخدام البخار بشكل صحيح، حتى تتم عملية التنظيف بعمق بصورة صحيحة دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي على البشرة. فهذه الخطوة تعمل على إزالة أي شوائب عالقة بالبشرة، كما أن البخار يساهم في القضاء على تواجد الرؤوس السوداء بالبشرة.

في حال عدم توفر جهاز البخار يمكنكِ عمل حمام بخار عن طريق إناء واسع به مياه مغلية وتقريب وجهك من البخار.

ماسك طبيعي للبشرة

نقوم في تلك الخطوة باستعمال قناع مخصص لتنظيف البشرة، فيجب اختيار قناع ملائم لنوع البشرة، حتى يتم الحفاظ على البشرة بالشكل المثالي، حيث يمكنكِ الاختيار بين أنواع متعددة من الأقنعة الطبيعية كالزبادي والخيار والعسل أو الأرز والنشا أو غيرها حسب تفضيلاتك الشخصية.

ترطيب البشرة

في آخر خطوات عملية التنظيف نقوم باستعمال كريم للترطيب مناسب للبشرة، فهذه الخطوة تعطينا بشرة مشرقة وناضرة بشكل كبير، وفي النهاية نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كافة المعلومات التي تدور حول طريقة تنظيف البشرة العميق داخل المنزل دون بذل أي مجهود أو مضيعة للوقت، فيجب الاعتناء بترتيب كل خطوة، وذلك بهدف تنظيف البشرة بشكل مثالي.