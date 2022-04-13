نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل ربة منزل.. الفرق بين الثوم الأبيض والأحمر وفوائد كل منهما ومدة التخزين المثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة الفرق بين الثوم الأبيض والأحمر باعتباره من الأعشاب الأكثر استخدامًا حيث يدخل في العديد من الأكلات والتي تضيف نكهة مميزة، تعددت الفوائد الطبية للثوم سواء الثوم الأبيض أو الأحمر باعتباره مضاد حيوي طبيعي يعزز من صحة الجهاز المناعي كما أثبتت الدراسات دوره الفعال في مقاومة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

الفرق بين الثوم الأبيض والأحمر

الثوم من الأعشاب التي لا غنى عنها حيث تدخل في العديد من الأكلات، هناك فروقات بسيطة بين الثوم الأبيض والأحمر وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الثوم الأبيض

يتميز الثوم الأبيض بالعديد من المميزات التي تميزه عن الثوم الأحمر، فيما يلي عرض أهم مميزاته:

الثوم الأبيض أكثر شيوعًا وانتشارًا من الثوم الأحمر.

يحتوي على قشور ورقية رقيقة بيضاء اللون لذا يعرف باسم الثوم الأبيض.

تكمن الميزة الأساسية في هذا النوع من الثوم في النكهة القوية اللاذعة التي يتمتع بها حيث يعزز ويقوي النكهات عند إعداد الطعام.

يلعب دور كبير في خفض مستوى الكوليسترول في الدم الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم المرتفع.

يعمل على تقليل الدهون في الجسم بصفة عامة لذا يلائم الكثيرين عند اتباع الحميات الغذائية.

مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات.

يقي من الإصابة بالعديد من الأمراض وخاصة الأمراض السرطانية وأمراض القلب.

يلجأ الكثيرون إلى استخدامه في تفريز الثوم لأنه طري سهل الفرم ويتميز بطول عمره الافتراضي.

الثوم الأحمر

يحظى هذا النوع من الثوم بشعبية كبيرة حيث يقبل على استخدامه الكثيرون لما يتمتع به من مميزات وفوائد، فيما يلي عرض أهم مميزات الثوم الأحمر:

يشبه اللون الأحمر الفاتح كما يحتوي البعض منه على بقع حمراء ويتميز بكبر حجم الفصوص.

يتميز هذا النوع بأنه سهل التقشير عكس الثوم الأبيض لذا يفضل الكثيرون استخدام الثوم الأحمر عن الأبيض.

يحتوي على العديد من المواد المضادة للميكروبات كما يحتوي على مركب الكبريت العضوي لذا يعمل هذا النوع من الثوم على الوقاية من الأمراض.

يناسب الأطعمة والوصفات والصلصات الحارة، كما تتسم بعض أنواعه بالمذاق الحلو.

يمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة حيث يخزن لمدة 4:6 شهور.

يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية المتعددة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يقلل من الالتهابات كما يعالج نزلات البرد لأنه يعزز وظيفة الجهاز المناعي للجسم.

في نهاية مقال الفرق بين الثوم الأبيض والأحمر حيث تم التعرف على المميزات الأساسية لكل منهما حتى يتثنى لربة المنزل اختيار النوع الملائم لها عند إعداد الطعام، الثوم بصفة عامة مضاد حيوي طبيعي يقي من الإصابة من الكثير من الأمراض الخطيرة.