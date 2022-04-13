نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس خميرة أحصلي على أسنان بيضاء كالثلج إسقاط الجير علاج مشاكل اللثة والرائحة الكريهة في 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان في العيادات الخاصة أصبح مرتفع التكلفة جدًا, ولذلك من الأفضل الاتجاه الي تنظيف الأسنان في البيت بمكونات طبيعية, حيث أن أصفرار الأسنان ينتج من تراكم بقايا الطعام بين الأسنان مما يؤدي الي تجمع البكتيريا في الفم مما يؤدي الي أصفرار الأسنان وتراكم الجير على الأسنان وزيادة فرصة التعرض للتسوس وحساسية الأسنان وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها بشكل طبيعي للأسنان وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام الخميرة بشكل صحيح للأسنان للتخلص من الأصفرار بها.

خطوات تبيض الأسنان بسهولة في البيت بكيس فقط من الخميرة

الخميرة من المكونات التي تعد أهميتها للأسنان مذهلة للجميع حيث أنه تستخدم في التخلص من أي أصفرار في الأسنان وتساعد في التخلص من طبقات الجير المتراكمة على الأسنان بسهولة, وتساعد الخميرة في تطهير الفم من أي بكتيريا أو فطريات به, ويمكن استخدام الخميرة بالطريقة التالية:-

نضع كيس من الخميرة مع معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من الملح.

نضيف عليهم معلقة من معجون الأسنان ونقلب المكونات كلها حتى تتكون مثل العجينة.

نضع العجينة على فرشة أسنان وبعد ذلك نقوم بفرك الأسنان بالخليط جيدًا ونشطف الفم.

نستخدم هذه الوصفة مرة كل يومين وبعد فترة سيتم تبيض الأسنان لتصبح مثل اللؤلؤ.

طريقة تنبيض الأسنان وتعقيم الفم بالليمون بشكل سريع وفعال

الليمون من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للأسنان حيث يحتوي على مجموعة من الأحماض التي تساعد في تفتيت الجير الذي يكون ملتصق في الأسنان ويعالج أي ألتهاب في الأسنان كما أنه علاج قوي لتسوس الأسنان, ويساعد الليمون في التخلص من حساسية الأسنان ورائحة الفم الكريهة, ويمكن استخدام الخليط بالطريقة التالية:-