احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ بداخلها سم قاتل تسبب مرض السرطان وتضعف المناعة

الفراخ من أكثر مصادر البروتين التي يتم استهلاكها بشكل يومي وهي من المصادر البروتينية الرخيصة مقارنة باللحوم الحمراء, ولكن هناك بعض الأجزاء في الفراخ يجب تجنب تناولها نهائي لأنها تسبب العديد من الأضرار الصحية التي قد تسبب الوفاة وهذا ما ينصح به العديد من الأطباء, ولكن لا يعرف الكثير ما هي الأجزاء السامة في الفراخ ولذلك سنتناول خلال السطور التالية توضيح الأجزاء التي يجب الحرص على التخلص منها لتجنب أضرارها الصحية.

الأجزاء الخطيرة في الدجاج التي يجب الحرص على عدم تناولها

ظهرت مؤخرا دراسة حديثة تؤكد على ضرورة التخلص من بعض الأجزاء في الدجاج والتي تسبب تسمم وقد ينتهي الحال بالوفاة, وهذه الأجزاء هي:-

جلد الدجاج حيث أنه من أخطر الأجزاء على الصحة وذلك لأنه يحتوي على طبقة كبيرة من الدهون والتي تدخل الجسم وتسبب العديد من المشاكل مثل الزيادة في الوزن بشكل مفرط والتعرض لمشاكل صحية مثل تراكم الدهون على الكبد والتسبب في فشل في وظائف الكبد وتعرض القلب للعديد من المشاكل بسبب ترسب الدهون على الشريان الرئيسية التي تغذي القلب بالدم.

رئة الدجاج من أكثر الأجزاء الضارة في الدجاج حيث تحتوي على نوع من الفطريات لا يستطيع الجهاز المناعي للإنسان التخلص منها وبالتالي يتكاثر في الجسم ويسبب العديد من المشاكل.

ذيل الدجاج وهو الجزء يكون متصل بالورك ولذلك يغفل الكثير عن التخلص منه بالرغم من أنه كارثة على الصحة ويحتوي على بكتيريا تسبب مشاكل صحية متعددة.

رأس الفراخ تحتوي على بعض الأنزيمات السامة للإنسان ولذلك يجب الحرص على تجنب تناولها والتخلص منها.

طريقة تعقيم الدجاج لتجنب الأضرار الصحية الناتجة عن البكتيريا الموجودة عليه

يحتوي الدجاج على نوع من البكتيريا تسمي السالمونيلا وهذه البكتيريا لا يتم التخلص منها بعملية الغسيل تحت الماء فقط بل تحتاج الي طهي الدجاج لدرجات حرارة عالية حتى يتم التخلص منها وتنظيف الدجاج بشكل جيد قبل الطهي ويتم ذلك باستخدام محلول الليمون والخل والذي يعمل على قتل البكتيريا والتخلص من أي رائحة زفارة والتخلص من دم موجود في الفراخ.