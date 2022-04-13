بيتي فور العيد الهش الدايب..أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بمكونات أقتصادية وأحلي من الجاهز

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بيتي فور العيد الهش الدايب..أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بمكونات أقتصادية، يبدأ العديد من الأشخاص في تحضير عمل حلويات العيد المتنوعة والحرص على القيام بها في المنزل باستمرار، خاصةً في ظل الإجراءات القانونية التي وضعت من أجل الحد من انتشار مرض كورونا المستجد، على الرغم من أنهم كانوا قديمًا يقومون بشراء كعك العيد جاهزًا لكن الآن يفضلون تجهيزه في البيت للحرص على صحة أفراد الأسرة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البيت فور بطريقة سهلة وبسيطة. بيتي فور العيد الهش الدايب سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل البيتي فور في المنزل بمكونات سهله وبسيطة مكونات عمل البيتي فور 1/2 كوب من السكر الناعم.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 صفار بيض.

2 كوب من الدقيق الناعم.

1 ملعقة من الفانيليا بحيث تكون متوسطة الحجم.

1 ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

1/2 ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

كمية من المربى أو الشكولاتة حسب الرغبة. طريقة تحضير البيتي فور في إناء فارغ يتم وضع صفار البيض، ويتم خفقه جيدًا ثم يضاف بعد ذلك الفانيليا وبشر قشر البرتقال مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك يضاف على الخليط السابق الزبدة مع الاستمرار في التقليب حتى يحصل على قوام كريمي متجانس.

يتم وضع السكر المطحون، مع الاستمرار في الخفق حتى يتم امتزاج جميع المكونات.

يضاف كل من الدقيق والبيكنج بودر في إناء آخر فارغ، وتقليبهم جيدًا ثم يضاف بعد ذلك على الخليط السابق بالتدريج حتى الحصول على عجينة متماسكة لينة.

يتم تغطية عجينة البيتي فور بكيس من النايلون وتركها نصف ساعة من الوقت لكي ترتاح.

بكيس من النايلون وتركها نصف ساعة من الوقت لكي ترتاح. يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

يبدأ في تشكيل العجينة، ذلك من خلال استخدام كيس الحلواني أو باستخدام الماكينة الخاصة بعمل البيت فور.

يتم تزيين العجينة بشكل مميز وجذاب.

ثم بعد ذلك يتم ضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم إحضار صينية مدهونة مفروشة بورق الزبدة.

يوضع جميع الأشكال في الصينية المدهونة واحدة تلو الأخرى.

توضع الصينية في الفرن وتترك حتى يصبح لونها ذهبيا.

بحيث تترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة.

تخرج البيتي فور من الفرن عندما تنضج، وتركها حتى تبرد.

من الفرن عندما تنضج، وتركها حتى تبرد. يتم تزينها بسهولة باستخدام المربي أو الشكولاتة.

ومن هنا نكون قدمنا لكم طريقة عمل البيت فور بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل. عمر شويل - جدة بيتي فور العيد الهش الدايب..أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بمكونات أقتصادية وأحلي من الجاهز - ثقفني

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