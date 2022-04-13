نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للشعر الأبيض.. طرق التخلص من الشيب طبيعياً بدون صبغة وسر الكافيين لشعر كثيف وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التقدم في السن يعمل على خفض معدلات الكولاجين والميلانين بالجسم، وهذا الأمر يتسبب في ظهور الشيب في الشعر وأيضاً تجعد الشعر وجفافه، حيث تعتبر هذه المشكلة من أكبر المشكلات وأكثرها إزعاجًا على الإطلاق التي تواجه فئة كبيرة من الناس، لكننا سنقوم بتسليط الضوء على الحل المثالي لكيفية التخلص من الشيب بشكل نهائي وسريع.

التخلص من الشيب

إليكم الطرق الطبيعية التي أثبتت فاعلية كبرى في التخلص من آثار الشيب بالشعر، وهذا ما سنقوم بسرده بهذا الشكل الآتي ذكره، وأشهرها هي وصفة الشاي الأسود

المكونات

كوب من الشاي الأسود المغلي.

كمية بسيطة من الملح.

كوب من القهوة المغلية.

طريقة التحضير

أولًا نقوم بترك الشاي الأسود المغلي جانبًا حتى يبرد بعض الشيء، ومن ثم نضيف إليه كمية من الملح والقهوة، وذلك مع التقليب المستمر.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا بهذا الخليط، ونتركه حتى يجف على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ويفضل إجراء هذه الوصفة 3 مرات على مدار الأسبوع، وذلك بهدف إزالة آثار الشيب نهائيًا.

يعمل الكافيين على منع تساقط الشعر وتكثيفه وتنعيمه.

التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة

المكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وهي:

ملعقتان من زيت اللوز.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإضافة زيت اللوز مع عصير الليمون داخل إناء صغير، ومن ثم نقوم بمزج المكونات جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر وتوزيعها جيدًا باستخدام المشط.

ونترك الخلطة على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، وسوف نتحصل على نتائج مذهلة بصورة مباشرة.

وصفة زيت جوز الهند وأوراق الكاري

المكونات يمكن شراؤها من عند أي عطار:

كمية من أوراق الكاري.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تتمثل أولى خطوات التحضير في وضع أوراق الكاري وزيت جوز الهند داخل إناء على النار.

وبعد أن يتم غلي الأوراق وتحولها إلى اللون الأسود، فهنا نقوم بتصفية الأوراق من الزيت.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر قبل التوجه إلى النوم، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل تكرار الوصفة أكثر من مرة على مدار الأسبوع.

ختامًا نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول كيفية التخلص من الشيب نهائيًا، وبالتالي نقول وداعًا لمشكلة الشيب المزعجة، وذلك بعد قيامنا باتباع طريقة تحضير واستخدام أي وصفة قمنا بذكرها داخل هذا المقال.