نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد الناعم دايب دوب..السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات أسهل وأطعم وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك في المقال التالي
كحك العيد الناعم دايب دوب..السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات، للرجوع إلى الفترات الماضية قليلًا، فقد نجد أن ربات المنزل كانوا يقومون بتجهيز بعض المخبوزات والمعجنات في البيت التي كان منها عمل الكعك الناعم، حيث يهدف هذا إلى التوفير في مصروف البيت أي لمساعدة زوجها بطريقة غير مباشرة، فهناك في الوقت الحالي يفضل العديد من الناس شراء كمية منه لتتناوله في وجبة الإفطار، فقد نجد أن هناك العديد من النساء يصنعون هذا بالمنزل وخاصةً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد التي سببت في تدهور في اقتصادها.
كحك العيد الناعم دايب دوب
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكحك لناعم في البيت
مكونات عمل الكحك الناعم كما يلي:
- 2.5 كوب من السمن البلدي.
- أثني ملعقة من السمسم كبيرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- تجهيز رشه من الملح.
- 8 أكواب من الدقيق النقي.
- ملعقة طعام من رائحة الكحك.
- كوب واحد من اللبن الدافئ.
- كوب واحد من السكر المطحون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة تحضير الكحك الناعم كما يلي:
- الخطوة الأولى: في وعاء عميق يتم وضع كل من الدقيق ورائحة الكحك وأيضا رشه الملح، مع الاستمرار في التقليب حتى الامتزاج.
- والخطوة الثانية: يتم تسخين السمن على النار، ثم بعد ذلك يوضع على مزيج الدقيق والملح مع التقليب جيدًا.
- الخطوة الثالثة: يفرك الخليط براحة اليد، من أجل العثور على عجينة متماسكة وكحك ناعم.
- والخطوة الرابعة: يوضع الخميرة في كوب دافئ من اللبن ويتم تقليبه، وبعد إذابة الخميرة وإضافة ملعقة السكر، يضاف اللبن والخميرة إلى العجينة مع الاستمرار في عجن الخليط جيدًا.
- الخطوة الخامسة: يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة، واستخدام قطاعة الكحك لتشكيلها على شكل كرات.
- والخطوة الخامسة: يتم تشكيل الكرات وتوضع في قالب الكحك، ثم يضاف هذه الأشكال إلى ساحات مدهونة بالسمن.
- الخطوة السادسة: ضبط الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، تدخل هذه الساحات بالفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة، حتى يتغير لون كحك العيد الناعم إلى اللون الذهبي، يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد.
- والخطوة السابعة: يرش على الكحك السكر البودرة، ثم ترص في طبق بشكل أنيق وتقدم للأفراد، وبالهنا لكم.
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