كحك العيد الناعم دايب دوب..السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات أسهل وأطعم وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك

كحك العيد الناعم دايب دوب..السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات، للرجوع إلى الفترات الماضية قليلًا، فقد نجد أن ربات المنزل كانوا يقومون بتجهيز بعض المخبوزات والمعجنات في البيت التي كان منها عمل الكعك الناعم، حيث يهدف هذا إلى التوفير في مصروف البيت أي لمساعدة زوجها بطريقة غير مباشرة، فهناك في الوقت الحالي يفضل العديد من الناس شراء كمية منه لتتناوله في وجبة الإفطار، فقد نجد أن هناك العديد من النساء يصنعون هذا بالمنزل وخاصةً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد التي سببت في تدهور في اقتصادها.

كحك العيد الناعم دايب دوب

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكحك لناعم في البيت

مكونات عمل الكحك الناعم كما يلي:

2.5 كوب من السمن البلدي.

أثني ملعقة من السمسم كبيرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

تجهيز رشه من الملح.

8 أكواب من الدقيق النقي.

ملعقة طعام من رائحة الكحك.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

كوب واحد من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة تحضير الكحك الناعم كما يلي: