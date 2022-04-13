جددي سفرتك.. البسبوسة المقلية وتذوقي ألذ حلوى شرقية غير تقليدية بمقادير مضبوطة 100% وابهري ضيوفك

طريقة إعداد البسبوسة المقلية من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، وذلك يرجع إلى المذاق الجيد التي تتمتع به هذا النوع من البسبوسة، حيث يمكننا تحضيرها في غضون ربع ساعة، لكن هذا يتوقف على حسب مدى التزامنا ببعض التفاصيل التي سنقوم بذكرها داخل هذا المقال.

البسبوسة المقلية

إليكم الطريقة المثلى في إعداد هذا النوع من البسبوسة بهذا الشكل الآتي ذكره، والمقادير هي:

كوبان من السميد.

رشة فانيلا.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب إلا ربع من الحليب.

مقادير الشربات

نصف كوب من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

كوب من الماء.

طريقة عمل البسبوسة

تتمثل أولى خطوات التحضير من خلال وضع كوب من الماء مع نصف كوب من السكر داخل إناء على النار.

وذلك مع التقليب بشكل مستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر في الماء.

فهنا تأتي خطوة وضع كمية من عصير الليمون، وبعد ملاحظتنا لغليان الشربات، فهنا نقوم برفع الإناء من على النار، ثم

نتركه جانبًا حتى يبرد بعض الشيء.

نتركه جانبًا حتى يبرد بعض الشيء. ومن ناحية أخرى نقوم بإضافة كوبين من السميد داخل إناء عميق، مع وضع السكر والفانيلا وربع كوب من السمن، وذلك مع مزج المكونات عن طريق استخدام الأصابع، حتى نتحصل على قوام البسبوسة الناعم.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب إلى الخليط، ثم نقوم بالتقليب بشكل مستمر.

ومن ثم نقوم بترك عجينة البسبوسة جانبًا، حتى ترتاح لمدة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متساوية، وبعد ذلك نقوم برفع المقلاة على النار ونضع بها كمية من الزيت الساخن.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع كرات البسبوسة داخل المقلاة، وبعد تحول الكرات إلى اللون الذهبي، فهنا تكون البسبوسة جاهزة للخروج من على النار.

ويتم وضع كرات البسبوسة داخل الشربات البارد فور خروجها من على النار، وبالتالي تكون جاهزة للتناول.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لإعداد البسبوسة المقلية، فهذه الطريقة تعتبر من أبرز الطرق التي تم ابتكارها مؤخرًا في إعداد البسبوسة بالمنزل، حيث أثبتت نجاحًا ملحوظًا، وذلك بسبب مذاق هذا النوع من البسبوسة اللذيذ.