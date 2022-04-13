نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمها مفيش بعد كده خطوات تحضير عجينة القطايف في المنزل بمكونات بسيطة في أسرع وقت ممكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد العديد من الحلويات التي يرتبط تقديمها بشهر رمضان الكريم والتي من أشهرها القطايف، مما جعل الكثير من السيدات ترغب في معرفة طريقة عجينة القطايف الأصلية في المنزل، حيث توجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير القطايف، لذلك نجد طريقة تحضير القطايف المصرية مختلفة عن اللبنانية وعن السورية، وذلك سواء كان تحضير العجينة نفسها أو الحشوات التي يمكن حشوها بها مثل المكسرات والقشطة والجبن وغيرها.

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

إليك أسهل وأسرع طريقة عمل عجينة القطايف بالصور خطوة بخطوة، لا تحتاج لمجهود أو مقادير كثير، كل ما عليك القيام به هو تطبيق الطريقة التالية للحصول على أشهى حلوى القطايف:

المقادير اللازمة:

رشة ملح مناسبة. ½ كوب من السكر. ½ كوب من السميد. 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. 3 ملاعق صغيرة من البيكينج باودر. 2 كوب من الدقيق. 3 كوب من الماء.

خطوات تحضير عجينة القطايف السريعة

قم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضع بداخله كافة المكونات السابق ذكرها لتقوم بخلطها بالخلاط حتى تتجانس.

عليك بعد ذلك بوضع المزيج بإبريق الشاي.

هنا أحضري صينية عادية مستوية أو بلا حواف لتكون أسهل في الاستخدام، ثم قم بوضعها على النار.

الآن أسكب عجينة القطايف بمقدار مناسب حتى تتشكل دائرة، ثم أنتظر إلى أن يستوي وجهها ويتغير لونها من الاسفل للذهبي.

ضع القطائف بعد تسويتها على قماش قطني واتركها حتى تبرد، بعدها تستطيع حشوها على حسب الرغبة.

طريقة تحضير عجينة القطايف بدون سميد

هناك بعض الأشخاص لا تفضل استخدام السميد في تحضير عجينة القطائف، لهذا نقدم لك أفضل طريقة لتحضير عجينة القطايف بدون سميد، اتبع الخطوات التالية:

المقادير المطلوبة:

3 أكواب طحين. 2 كوب ونصف ماء. 2 ملاعق سكر كبيرة. ½ ملعقة ملح صغيرة. 1 ملعقة خميرة كبيرة. 1 ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

طريقة تجهيزها: